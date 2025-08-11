Anamaria Prodan, apel disperat pentru Laurențiu Reghecampf: ”Fă orice să pleci, acolo e moartea!”

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a surprins lumea fotbalului după ce a semnat cu Al Hilal Omdurman, echipă din Sudan. Reghecampf a ajuns într-o zonă măcinată de un război civil și multă lume a privit această mutare ca un pas înapoi.

Inclusiv Anamaria Prodan, fosta soție a lui Reghecampf, cu care are un copil, s-a declarat surprinsă de această alegere, impresara încercând să facă ceva pentru a-l convinge pe antrenor să plece din acea zonă a lumii.

Astfel, conform Fanatik.ro, Anamaria Prodan i-ar fi trimis lui Reghecampf un email prin care îl imploră să nu-și continue cariera în Sudan.

„Laur, am să îți scriu mail-ul ăsta fără răutate și ură. Orice s-a întâmplat între noi, e viața ta. Cred că în inima ta realizezi că și în sufletul nostru e doliu cu ce faci sau ai făcut. Dacă nu ai semnat acolo, pentru niciun ban din lume nu merge! Cariera ta e terminată. E în moarte clinică.

Alegerea asta te-a coborât în altă lume. Te-a tras în vârtejul unei mediocrități fabuloase, a unor alegeri cumplite. Fă orice să pleci de acolo, te rog. Spune-le că e periculos pentru cei mici. Nu rămâne sub nicio formă acolo. Mai bine stai mândru, drept, cu capul sus, cum te-am învățat mereu!

Ai ajuns foarte rău și știu că realizezi. Nu știu dacă ai pus ceva din ce ai mai câștigat de o parte. Știi că ai vândut aproape totul, dar nu reușești să trăiești așa, vânzând mereu și oameni, și lucruri strânse într-o viață! Pleacă de acolo urgent, te implor! Acolo e moartea din toate punctele de vedere.

Asta a fost alegerea ta în viață și viața ți-a dat înapoi ce ai cerut. Deci te rugăm. Nu rămâne acolo pentru nimic în lume. Dacă ăia te dau afară, de acolo nici în România nu vei mai avea loc, nici în Liga 2.

Și pentru cariera, și pentru numele de Reghecampf, Sudan înseamnă moarte!”, a scris Anamaria Prodan, potrivit sursei citate.

Ads