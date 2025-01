Cine este bărbatul celebru din fotbal cu care Anamaria Prodan a avut o relație de iubire?: „Nu e ușor să se afle cine este” VIDEO

Anamaria Prodan a vorbit despre relațiile ei din fotbalul românesc într-un podcast recent. Impresara a mărturisit că a avut o a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat din sfera sportivă, însă care astăzi îi este cel mai bun prieten. În plus, Prodan a discutat despre relația cu fostul ei soț, Tiberiu, și despre legătura strânsă și sprijinul pe care și-l acordă reciproc, chiar și după despărțire.

Anamaria Prodan, despre relațiile din fotbal și legătura cu tatăl fiicelor sale

Anamaria Prodan, cunoscută impresară și o prezență constantă în presa din România, a vorbit recent despre relațiile sale personale în cadrul podcastului iAM Ștucan. Printre subiectele abordate, aceasta a dezvăluit că a avut o relație foarte frumoasă cu un bărbat din fotbalul românesc, dar a ținut să spună că nu va dezvălui niciodată numele acestuia.

„Da, am avut o relație cu un bărbat din fotbalul românesc. Nu o să spun niciodată cine este, dar a fost o relație foarte frumoasă. Este un om care astăzi îmi este cel mai bun prieten. Nu e ușor să se afle cine este, pentru că am foarte mulți prieteni în fotbal. Dar el este un om cu care știu că, dacă am nevoie de ceva, se ridică și din morți și vine", a spus Anamaria Prodan în cadrul podcastului.

Impresara a mai vorbit și despre cum se înțelege cu fostul ei soț, Tiberiu, care este și tatăl fiicelor sale. Prodan a mărturisit că, în cazul în care ar avea nevoie de un un organ vital, Tiberiu ar fi dispus să-i doneze, iar ea la fel pentru el. „Dacă acum am nevoie de ficat, își taie jumătate din ficat și eu la fel pentru el. Când doi oameni construiesc ceva minunat și au și copii împreună, n-au cum să ajungă la ură", a adăugat Prodan.

Impresara a vorbit și despre sentimentele de durere și dezamăgire care i-au rămas după scandalul cu Reghe, însă fără ca să-i dea numele antrenorului de fotbal.

„Este o durere care nu se va închide niciodată. Rămâne pentru totdeauna. Dezamăgirea", a spus impresara.

