Anamaria Prodan dezvăluie unde s-a rupt relația cu Gigi Becali: "Nu a stat cu mine pentru că eram prea frumoasă"

Anamaria Prodan a dezvăluit unde s-a rupt totul între ea și Gigi Becali.

Impresara a avut o relație excelentă cu patronul de la FCSB, după ce Anamaria Prodan a adus mai mulți jucători de calitate la echipa roș-albastră. La un moment dat, relația se putea transforma într-una personală, iar Gigi Becali chiar i-a cerut să nu mai vină la biroul său în ținute extravagante.

Anamaria Prodan a decis să rupă legăturile cu Gigi Becali după cazul Dennis Man, fotbalist care a ajuns la Parma prin intermediul fraților Becali, iar impresara a fost sărită din schemă.

"Gigi nu a stat cu mine pentru că eram frumoasă sau se gândea el: Aoleu, poate fac o combinație cu Ana, poate o iau…. Era vorba de respect. El îmi spunea: Data viitoare să nu mai vii îmbrăcată așa, că nu-mi place să fii decoltată. Și eu ziceam: Bine, patroane! Mâine vin îmbrăcată altfel. Aveam o lejeritate…

Dar consider că m-a trădat. Aș putea spune că e un nenorocit, că m-a furat, că mi-a făcut… Dar nu m-a furat. Eu și Gigi aveam o chestie. Spuneam: Patroane, îți aduc un jucător. El zicea: Da, tată. Și iei bani când îl vinzi.

Eu nu luam bani când aduceam un jucător. Iar când se vindea, se întâmpla de multe ori ceva. Și nu luam bani nici atunci. Eram familie și un om minunat, dar… Zicea: Tată, nu-ți dau bani acum. Acum îi aducem, îi creștem.

Cumva, apogeul a fost ce s-a întâmplat cu Man. Cred că am strâns multe, multe. Puteam să zic că îi vând pe Pintilii, Bourceanu și Popa, care erau în ultimele 6 luni de contract, că vreau și eu 100.000 de euro", a spus Anamaria Prodan într-un podcast, informează GSP.ro.

Ads