Anamaria Prodan dezvăluie unde s-a rupt relația cu Gigi Becali: "Nu a stat cu mine pentru că eram prea frumoasă"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 26 August 2025, ora 11:12
Anamaria Prodan FOTO: Instagram/Anamaria Prodan

Anamaria Prodan a dezvăluit unde s-a rupt totul între ea și Gigi Becali.

Impresara a avut o relație excelentă cu patronul de la FCSB, după ce Anamaria Prodan a adus mai mulți jucători de calitate la echipa roș-albastră. La un moment dat, relația se putea transforma într-una personală, iar Gigi Becali chiar i-a cerut să nu mai vină la biroul său în ținute extravagante.

Anamaria Prodan a decis să rupă legăturile cu Gigi Becali după cazul Dennis Man, fotbalist care a ajuns la Parma prin intermediul fraților Becali, iar impresara a fost sărită din schemă.

"Gigi nu a stat cu mine pentru că eram frumoasă sau se gândea el: Aoleu, poate fac o combinație cu Ana, poate o iau…. Era vorba de respect. El îmi spunea: Data viitoare să nu mai vii îmbrăcată așa, că nu-mi place să fii decoltată. Și eu ziceam: Bine, patroane! Mâine vin îmbrăcată altfel. Aveam o lejeritate…

Dar consider că m-a trădat. Aș putea spune că e un nenorocit, că m-a furat, că mi-a făcut… Dar nu m-a furat. Eu și Gigi aveam o chestie. Spuneam: Patroane, îți aduc un jucător. El zicea: Da, tată. Și iei bani când îl vinzi.

Eu nu luam bani când aduceam un jucător. Iar când se vindea, se întâmpla de multe ori ceva. Și nu luam bani nici atunci. Eram familie și un om minunat, dar… Zicea: Tată, nu-ți dau bani acum. Acum îi aducem, îi creștem.

Cumva, apogeul a fost ce s-a întâmplat cu Man. Cred că am strâns multe, multe. Puteam să zic că îi vând pe Pintilii, Bourceanu și Popa, care erau în ultimele 6 luni de contract, că vreau și eu 100.000 de euro", a spus Anamaria Prodan într-un podcast, informează GSP.ro.

Gigi Becali pregătește o mutare-șoc: Charalambous și Pintilii, out de la FCSB!
Gigi Becali pregătește o mutare-șoc: Charalambous și Pintilii, out de la FCSB!
FCSB este pe locul 13 în Superliga României, iar Gigi Becali a dezvăluit că pentru prima dată în viața lui tremură pentru locul din play-off. Gigi Becali e nemulțumit de parcursul...
Becali îi îmbogățește pe jucătorii de la FCSB. Sute de mii de euro, pentru calificarea în Europa League
Becali îi îmbogățește pe jucătorii de la FCSB. Sute de mii de euro, pentru calificarea în Europa League
FCSB - Aberdeen se va juca joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională. Peste 20.000 de bilete s-au vândut deja pentru meciul care va decide dacă campioana României va juca în Europa League sau...
#Anamaria Prodan, #Gigi Becali, #Dennis Man, #Ioan Becali , #stiri fotbal
