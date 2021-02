Anamaria Prodan il da in judecata pe Man dupa transferul la Parma. "Noi doi avem un contract si am terminat balciul"

Mai ales ca avea contract de reprezentare cu acualul jucator al Parmei."L-au obligat sa semneze o hartie de o zi, adica practic Dennis a incalcat contractul cu mine, trebuie sa plateasca penalizarile, care sunt mari.In oglinda sunt: eu il incalc, platesc aceeasi suma pe care daca el il incalca, plateste.Eu nu sunt agent afiliat FRF , eu sunt agent afiliat Federatiei din Dubai, iar contractul meu cu Dennis Man produce efecte fara dar si poate, iar eu cu Dennis Man ma voi judeca in civil. Ma voi adresa instantelor din Romania si Dennis stie lucrul asta.Noi doi avem un contract si am terminat balciul. Tu ti-ai asumat asta, eu mi-am asumat asta. Tu daca ai vazut ca eu am lucrat pentru tine si daca am dat un telefon pentru tine inseamna ca eu am lucrat pentru tine.Atata timp cat noi avem toate conversatiile de cinci ani. pai, de cinci ani ma recunosti si nu ma mai recunosti acum pe final? Cum vine asta?", a spus Anamaria Prodan la GSP Live.Transferul lui Dennis Man la Parma a starnit un scandal imens intre sotia lui Laurentiu Reghecampf si familia Becali.Cele doua parti si-au aruncat cuvinte grele.Dennis Man a fost transferat de Parma pentru suma de 13 milioane de euro.CITESTE SI: