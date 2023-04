Impresara Anamaria Prodan, mesaj controversat în social media: ”Să muriți voi de ciudă, graselor și urâtelor”

Impresara Anamaria Prodan (50 de ani) a postat un mesaj controversat pe rețelele sociale, referitor la femeile ”grase și urâte”.

Astfel, printr-un material filmat, pe Instagram, Anamaria Prodan a ținut să le arate admiratorilor săi cât de bine arată chiar și fără produse de înfrumusețare.

”Mă demachiez că am avut cremă pe față și, pentru fraierii ăștia, nu mai am fard, nimic. Așa e Anamaria Prodan nemachiată la 50 de ani, chiar 50 de ani plus.

Și slabă, și frumoasă, ca să muriți voi de ciudă, graselor și urâtelor, care ar trebui să puneți mâna, la 20-25-30 de ani, să slăbiți și să aveți grijă de voi să arătați și voi așa la 50 de ani. Mă rog pentru voi că în spatele calculatorului e ușor să scrii”, a declarat Anamaria Prodan.

Evident, declarațiile impresarei i-au atras multe aprecieri, dar și o sumedenie de critici.