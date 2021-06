Anamaria Prodan, reactie acida legata de divort: Luati mainile de pe Reghecampf

Cei doi nu au de gand sa se desparta, spune agentul FIFA , care se vede toata viata impreuna cu antrenorul roman."Luati mainile de pe Reghecampf si familia mea! Este stop-joc! De familia mea, de astazi, de fapt de saptamana trecuta, de cand a inceput aceasta nesimtire, nu se mai atinge nimeni.Am spus tot ce am avut de spus. Daca nu se termina, atunci o sa actionez in judecata. Daca am tacut foarte muti ani in tara asta, in care sotul meu a fost si este numarul 1, si e poate emblema antrenoratului romanesc, am ajuns de fiecare data sa inghit si sa tac doar pentru ca suntem romani si carcotasi", a spus Anamaria Prodan pentru digisport Ea vrea ca numele lui Reghecampf sa nu mai fie implicat in scandaluri."Niciodata nu o sa accept ca cele doua fete si cei doi baieti ai nostri sa vada aceste mizerii despre tatal lor. Niciodata, sotul meu nu a avut treaba cu bautura, cu amante, ca-si tradeaza nevasta. Niciodata! El este un barbat ideal. E matrita barbatului perfect!A dat clasa si va da clasa tuturor, nu se compara si n-are egal, isi iubeste familia ca nimeni altul.Despre mine? Pfooa. Eu provin dintr-o familie mare. Pe mine nu ma intereseaza ce se scrie despre mine. Eu asa am crescut. Nici macar nu citesc. Am aflat de la niste prieteni despre aceste materiale", a mai declarat Anamaria Prodan pentru digisport Reghecampf si Anamaria Prodan sunt casatoriti de 13 ani. Cei doi au impreuna un copil.