Anamaria Prodan, blestemata de femeia careia i-ar fi luat soțul. "Aș vrea ca ea să simtă ce am simțit și eu. Eu nu apucasem să mă mut şi ea venea deja la mine acasă. Un tupeu incredibil"

Impresara nu o duce deloc bine în căsnicia cu sotul ei si trăiește perioada prin care a trecut și fosta nevastă a antrenorului, atunci când s-a despărțit de Reghecampf.Mariana Pfeiffer, femeia cu care Reghe are un copil, Luca, a dezvăluit clipele teribile din viața ei, atunci când încă era căsătorită cu antrenorul iar el începuse deja o relatie cu Anamaria Prodan "Laurențiu m-a anunțat la telefon că vrea să divorțeze. Mi-a spus: Ești o mamă bună, ești o soție ideală, ești gospodină, dar nu se poate să trăim împreună. A zis că nu mai merge, nu ne mai potrivim.Eu nu apucasem să mă mut şi ea venea deja la mine acasă. Într-un sfârşit de săptămână ea a venit şi a vrut să mă ajute să car mobila. Are un tupeu incredibil. Măcar putea să aibă bunul simţ şi să nu vină acolo cât eram eu acolo.Laurenţiu m-a sunat într-o seară şi mi-a spus că Anamaria este însărcinată şi că trebuie să divorţăm pentru că Anamaria este însărcinată.Aș vrea ca Anamaria să simtă ce am simțit și eu", spunea acum câțiva ani Mariana Pfeiffer, conform playsport Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecamp sunt aproape de despărțire. Antrenorul Universității Craiova i-ar fi dat termen soției sale să depună actele de divorț la notar, până în luna septembrie.