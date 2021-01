Giovani Becali, din nou la puscarie? Anamaria Prodan: Gigi Becali l-a dat in primire. Il baga si mai tare in nenorociri

"Giovanni Becali nu are dreptul sa faca transferuri in fotbal, sa negocieze. Gigi Becali il baga si mai tare in nenorociri cand spune ca a facut totul de la A la Z.Patronul Stelei nu realizeaza ce vorbeste, il baga in puscarie pe Giovanni. Dar eu am facut absolut tot la acest transfer. La discutiile astea cu Gigi Becali au fost o gramada de martori, mi-a zis ca imi da 500.000 de euro..Giovanni Becali il baga pe Dragos Sarbu in fata, el semneaza. Giovanni este doar neoficial. In tara asta nimeni nu se autosesizeaza, cand un om are interdictie pe viata, dar se ocupa de transferuri.Nu cred ca suntem o tara de tampiti, sa credem ca Giovanni sta acasa si doarme si aduce oferte. Practic, Gigi Becali l-a dat in primire pe Giovanni, e hilar",, a spus impresarul la Look Sport.Denis Man a fost vandut de FCSB la Parma pentru 13 milioane de euro. Chiar daca Anamaria Prodan avea contract de reprezentare cu fotbalistul, Giovani Becali a fost cel care a negociat toate detaliile transferului cu italienii.CITESTE SI: