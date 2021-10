Anamaria Prodan, afirmații șocante! Ce i-a cerut Reghecampf la divorț și cum a aflat de despărțire

Anamaria Prodan a ieșit cu noi declarații tari în legătură cu divorțul de Reghecampf.

Impresara se schimba de la o zi la alta. După ce a spus că îl vrea lângă ea pe antrenorul Universității Craiova, acum nici nu mai vrea să audă de el.

În direct, la PRO TV, Anamaria Prodan a dezvăluit ce i-a cerut Reghecampf după ce a depus actele de despărțire la notar.

"Eu am aflat prima dată de divorț de la un polițist. El mi-a spus că Reghecampf divorțează. M-a oprit aproape de casă și mi-a spus ce a apărut în presă. Eu nu am primit actele de divorț, probabil trebuie să le primesc. Noi vorbim foarte rar. Până la acea veste noi, familia, am fost ceva unic.

Pentru mine nu este loc de împăcare. Pentru mine un om nu poate să-și trădeze familia și copii. Când ți-ai pierdut familia te-ai pierdut pe tine și de tine. Nu prea poți să vorbești cu el. Aproape un an m-am ocupat de mama, am mers peste tot cu ea. Eu un an aproape nu am făcut nimic și nu m-a interesat nimic. Am făcut totul pentru Ionela Prodan, pentru că a fost mama mea.

Eu nu vreau nici azi să cred așa ceva. Pentru mine s-a terminat totul. Urăsc trădarea. Divorțul ăsta o să meargă înainte. Eu pot să divorțez în 30 de secunde la Ambasada Americană. Eu sunt cetățean SUA, el are green card. Urmează să își ia și el cetățenia.

Eu sunt omul care nu regretă nimic. Dacă ar fi să o iau de la capăt m-aș mărita tot cu el, cu el cel pe care l-am cunoscut eu. Nu-l cunosc pe omul de astăzi! Nu vreau să cunosc pe cineva așa. Încă suntem familia Reghecampf-Prodan. În acel show Bebe ne certa că greșim la testimoniale. Noi am avut o relație de familie frumoasă, copii au știut mereu tot.

Mă deranjează asocierea, compararea. Un soț, tată, care a plecat cu cineva… și s-a făcut această poveste de dragoste. Până în ziua în care noi divorțam trebuia să nu apară poze peste noapte, să dăm", a spus Anamaria Prodan la emisiunea "La Măruță"

Impresa a vorbit cu Reghecampf și s-a decis.

"Am avut o discuție cu soțul meu acum două nopți și că cineva a deschis conturi fake de Instagram. Această domnișoară nu vrea să apară în presă, ei nu au vrut să apară. E cumplit pentru ea. Da, ei sunt un cuplu. Îmi doresc pentru soțul meu să continue drumul pe care eu i l-am dat.

Laurențiu Reghecampf nu are ce să mai caute lângă mine. Poate fi doar tatăl fiului meu. Toți prietenii i-au spus că greșește. A venit la mine, l-am iertat, l-am iertat. Eu nu accept umilința.

Soțul meu mi-a cerut să renunț la numele de Reghecampf. Mi-a zis că el are niște reguli clare Nu mă interesează! M-a strigat cineva așa?", a declarat Anamaria Prodan la emisiunea "La Măruță".

