Anamaria Prodan, mesaj exploziv din Dubai pentru presupusele amante ale soțului său, Laurențiu Reghecampf

Din Dubai, impresara spera la o împăcare cu tehnicianul Craiovei și are un mesaj clar pentru presupusele amante ale soțului său.Din câte se pare, Reghecampf i-ar fi dat termen până septembrie să depună divorțul la notar."Dacă Reghe face ceva, pleacă, are amante, să vă spună el. Eu, fetele și Reghe Jr. suntem toți uniți. Familie. Cine nu vrea să mai facă parte din familie e liber să facă ce vrea. Noi suntem cu capul sus. Reghecampf-Prodan și nu rupem rândurile niciodatăDacă ma urăște? Păi de ce să mă urască? Ca am muncit pentru el secundă de secundă, pentru că m-am luptat pentru el cu tot fotbalul? Că i-am creionat și, ulterior, trasat un drum perfect către performanță? Că l-am susținut necondiționat în toți acești ani? Că i-am dat totul pentru a face performanță? Că i-am dăruit cel mai frumos băiețel? Că alături de mine a crescut si amândoi am construit ceva unic fără nici un ajutor din exterior? Ar putea cineva sa ma urască?1Cred ca el știe cel mai bune dacă are amante, amantă sau altceva. Deocamdată Reghe are NEVASTĂ. Asta trebuie să înțeleagă amantele", a spus Anamaria Prodan pentru sport.ro Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt aproape de divorț după o relatie de peste 15 ani.