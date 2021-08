Cum vrea să-și împartă Laurențiu Reghecampf averea copiilor după divorțul de Anamaria Prodan Dezvăluiri exclusive

Antrenorul Universității Craiova i-ar fi dat termen impresarei ca până în septembrie să depună actele de divorț la notar, în caz contrar, el ar fi cel care ar face primul pas în acest sens.Reghecampf ar vrea să înceapă o viață nouă, fără Anamaria Prodan. Antrenorul oltenilor va avea grija de copiii familiei.Conform unor surse Ziare.Com, Laurențiu Reghecampf dorește să le lase câte 1 milion de euro la fiecare dintre fetele Anamariei Prodan, din prima căsatorie.Antrenorul se va ocupa în continuare de băieții lui, Luca, cel pe care îl are cu prima soție, Mariana și Laurențiu Reghecampf junior, copilul pe care îl are împreună cu Anamaria Prodan.Reghe ar dori să se înțeleagă cu soția sa la notar și să nu ajungă la tribunal pentru a divorța.Antrenorul Craiovei vrea să scape cât mai repede de acest scandal și să-și focuseze atenția pe carieră și pe mama sa, care este grav bolnavă.Răceala dintre cei doi a început de mai mult timp, iar în acest an, Laurențiu Reghecampf s-a decis să se despartă de Anamaria Prodan.Cei doi sunt împreună de peste 15 ani.