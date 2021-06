Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan s-au decis in ceea ce priveste divortul. "Am vorbit cu Laur si gata". Ce au hotarat

Chiar daca antrenorul a declarat zilele trecute ca are de gand sa se desparta de sotia sa, cei doi au revenit la sentimente mai bune si s-au razgandit.Cea care a facut anuntul a fost Anamaria Prodan ""Nu divortam! Am vorbit cu Laur si gata! Mi-a spus: Ana, opreste circul asta. Inca o data, Laur m-a rugat sa opresc circul asta pentru ca toata lumea isi face bani pe imaginea noastra si pe numele nostruMi-a spus: Te implor, nici tu, nici copiii nostri, nu vreau sa mai vorbiti nimic. Nu intereseaza pe nimeni unde suntem, ce mancam, unde dormim, unde plecam, cand ne intoarcem.Te implor, Ana, nu le mai da apa la moara'. Si asa voi face", a spus Anamaria Prodan pentru fanatik Tot scandalul a pornit dupa ce Laurentiu Reghecampf a spus ca vrea sa divorteze de Anamaria Prodan.Chiar si copilul cuplului s-a implicat. Laurentiu Reghecampf junior a avut o reactie acida pe retelele de socizalizare despre posibilul divort."Cand tatal meu planuieste in secret un divort, inseamna ca nu e tatal meu, Laurentiu Reghecampf. Cand tatal meu planuieste sa fuga de acasa si sa ruineze familia pentru o femeie care-i vaneaza banii, acela nu e tatal meu.Stiu ca multi dintre voi vreti sa se desparta si abia asteptati asta, dar.... Aceasta familie va ramane unita! Unita pana la moarte! Aceasta familie este mandria vietii mele! Tatal meu mai bine ar muri decat sa-si batjocoreasca copiii!El o divinizeaza pe mama! Numele familiei mele e unic", a scris Reghecampf junior pe Instagram.