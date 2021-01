Anamaria Prodan, fara secrete in cartea pe care a scos-o: Sunt un vulcan care erupe din ora in ora. Niciodata nu stiai pana unde coboara lava

Cei doi s-au casatorit in 2008, au un copil impreuna si sunt aproape unul de celalalt in orice moment al vietii."Eu am fost mereu acea Anamaria Prodan care a stat dreapta in fata tuturor, am vorbit nestingherita si nu mi-a fost teama de nimeni si de nimic.Era clar ca si barbatul meu trebuia sa fie la fel ca mine si amandoi ne-am completat perfect unul pe celalalt.Eu, un vulcan care erupea din ora in ora, destul de periculos, pentru ca niciodata nu stiai pana unde coboara lava si ce poate afecta in momentele acelea de valtoare", a povestit Anamaria Prodan in cartea sa, lansata recent, "Da, sunt cea mai buna".Sexy impresara a povestit amanunte picante din viata familiei Reghecampf."Singurul om caruia ii ascult sfaturile si pe care il respect la nebunie si care intr-adevar ma aseaza cu picioarele pe pamant este sotul meu. La noi in casa nu exista canta gaina sau canta cocosul. Cantam noi si se aude glasul cocosului.Si ne place foarte tare lucrul asta, ca Reghecampf este omul care a condus familia asta spre succes, alaturi de mine, mana in mana, secunda de secunda de cand ne cunoastem", a spus Anamaria Prodan Reghecampf pentru prosport. Laurentiu Reghecamp este liber de contract, dupa despartirea de Al Wasl din Emirate. Antrenorul roman nu da deocamdata curs ofertelor venite din strainatate si este in vacata cu sotia sa, in SUA.CITESTE SI: