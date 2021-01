Anamaria Prodan, atac dur la femeile din Romania: Le iau o noapte iti dau o geanta. Sunt unele care pun botul la asa ceva. 99% poarta fake-uri

Ea crede ca mai toate acestea sunt contrafacute si sunt cumparate de pe piata neagra. Totodata, vedeta tv a spus secretul unui comportament ireprosabil al unei femei in societatate."Eu cred ca trebuie sa muncesti ca sa iti permiti o astfel de geanta, trebuie sa stii sa o porti, sa ai atitudinea adecvata sa porti o astfel de geanta. Oamenii care isi cumpara fake-uri nu pot depasi un anumit nivel.Romania, 99% din femeile astea poarta fake-uri. Mai ales astea pe care le iau o noapte si iti dau o geanta. Sunt unele care pun botul la asa ceva.E plina China, e plin si Dubaiul de fake-uri, daca vrei. Te duci si le iei cu 30 de dolari", a spus Ana Maria Prodan Reghecampf la Antena Stars.Anamaria Prodan este casatorita cu antrenorul Laurentiu Reghecampf , alaturi de care are un baiat. Ea mai are doua fete, dintr-o casnicie anterioara, cu fost baschetbalist.CITESTE SI: FOTO Are tata top model. Fata lui Sumudica viseaza sa ajunga Miss Romania