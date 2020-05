Anamaria Prodan cumpara o echipa de fotbal

Ziare.

com

"Ma gandesc sa cumpar un club de fotbal", a spus impresara la Telekom Sport Sotia lui Laurentiu Reghecampf a aruncat razand informatia si in contextul discutiei despre vanzarea clubului Dinamo."Da, am vorbit de foarte multe ori pentru Dinamo, numai ca, de fiecare data cand apare in presa ca Dinamo gata e vandut, ca vin spaniolii, ca vin arabii sau turcii, e o mare problema. Cand toate lucrurile astea apar in strainatate, in toate ziarele de sport, ca vezi, Doamne!, s-au certat, nu s-a vandut, fiecare declara altceva, e o problema. Si atunci, nimeni nu se baga", a mai spus aceasta.Conform unei declaratii facute in urma cu ceva timp, Anamaria Prodan ar avea o avere cuprinsa intre 50 si 100 de milioane de euro.