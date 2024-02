Anamaria Prodan, despre sarbatorile petrecute la Dabuleni Interviu

E aproape Craciunul, casa e gatita de sarbatoare, aromele ispitesc imbietoare din cuptor si toata lumea il asteapta pe mosul. Au fost insa vedetele cuminti? Ce isi doresc de la Mos Craciun? Ce l-ar intreba daca l-ar intalni? Ziare.com a stat de vorba cu cateva celebritati autohtone si a aflat raspunsurile la aceste intrebari.

Anamaria Prodan are foarte multe amintiri din vremea cand petrecea Craciunul la Dabuleni, dar anul acesta nu va fi acolo, ci in Bucuresti cu familia sa. Ce asteapta ea de la Mos Craciun si ce l-ar intreba pe acesta daca s-ar intalni cu el ne-a spus chiar ea intr-un interviu Ziare.com.

Care este cea mai frumoasa amintire legata de Craciun?

Amintirile mele frumoase de Craciun in copilarie erau frumoase, ca eram cu bunica mea si cu prietenii mei de la Dabuleni.

Ce ai vrea sa iti aduca Mos Craciun?

Mos Craciun as vrea sa imi aduca multa sanatate mie si familiei mele. As vrea sa imi aduca putere multa de munca, pentru ca am de toate.

Ai vreo mare dorinta pe care nu crezi ca ai putea sa ti-o indeplinesti vreodata?

Cred ca am de toate si in momentul asta nu am nevoie decat de sanatate si de putere de munca sa pot sa imi vad copiii fericiti la casele lor. In general, sunt o luptatoare si tot ceea ce imi doresc se indeplineste mai devreme sau mai tarziu. Pana acum, la 42 de ani, m-a ajutat Dumnezeu. Nu mi-am dorit ceva si nu am putut realiza.

Daca ai putea face un interviu cu Mos Craciun, ce l-ai intreba?

L-as intreba de ce aduce atat de multe cadouri pentru copiii bogati si nu aduce de zece ori mai multe cadouri pentru copiii saraci care nu au vazut in viata lor o portocala.

I-ai scris vreodata mosului?

Toata copilaria i-am scris mosului. Chiar si cand eram mare. Ii puneam mamei in geanta scrisorile. Imi place ca si fetele mele mari fiind, la 15-16 ani, ii scriu lui Mos Craciun si imi trimit lista mie.

Cate kilograme crezi ca are Mos Craciun?

Mos Craciun cred ca are vreo 100 de kg. Asa il vad eu. Cu obrajori, cu parul lung, cu burtica. Cam asa trebuie sa aiba.

Care este colindul/melodia preferata de Sarbatori?

Colindul meu preferat este "Deschide usa crestine".

Cine te-a invatat primul colind?

Cu astea am crescut. Mama m-a invatat colindul asta.

Unde o sa te prinda seara de Ajun?

Anul asta sotul meu vine pe 23 noaptea acasa, deci o sa fim impreuna poate pentru prima data cand suntem numai noi o familie: eu, sotul si copiii. Ajunul o sa ma prinda acasa.

Ce asteptari ai de la noul an?

Vreau ca anul nou sa aduca sanatate familiei mele. Vreau ca mama sa traiasca o mie de ani, imi doresc sa am liniste, foarte multa liniste, sa ma impac cu toti prietenii mei foarte bine si cu dusmanii, sa nu mai am nimic pe suflet sa ma apese. Imi doresc sa ma impac cu bine si cu toate lucrurile bune si rele pe care le traiesc. Imi doresc sanatate pentru voi toti si un an nou minunat.

Un gand pentru cei care citesc interviul?

Sa va dea Dumnezeu tot ce imi doresc mie si familiei mele, sanatate, fericire si toate gandurile bune de pe lumea asta vi le urez voua.

