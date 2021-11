Anamaria Prodan o distruge pe amanta lui Reghecampf: ”Mereu am râs de astfel de fătuci! Alegerile ieftine se plătesc scump”

Impresara Anamaria Prodan (48 de ani) a avut o nouă ieșire publică în care a comentat aventura extraconjugală a soțului Laurențiu Reghecampf cu tânăra Corina Caciuc (28 de ani), care urmează să-i dăruiască și un copil antrenorului.

Într-o declarație pentru Realitatea Sportivă, post pe care îl va controla în calitate de principal acționar, Anamaria Prodan și-a desființat rivala.

”Eu nu m-am uitat către lumea asta de proastă factură. Mereu am râs de astfel de fătuci. Le spuneam şi jucătorilor să nu se uite spre aşa ceva”, a spus impresara.

”Noi am crezut că Reghe se va trezi, dar nu mai e cazul. Mi-aş dori să se trezească, dar pentru el, pentru imaginea lui. Este foarte dureros că după 16 ani în care ai construit atâtea...Noi am fost o echipă indestructibila, de temut. Eu aşa am văzut drumul nostru după ce ne-am regăsit. Veneam amândoi după căsnicii eșuate, asta ne-a ajutat”, a completat Anamaria Prodan.

”M-am trezit într-o realitate cruntă, dar am înţeles că alegerile foarte ieftine se plătesc foarte scump! Fiecare îşi trăieşte viaţa cum crede de cuviinţă. Eu am gândit viaţa lui Reghecampf într-un alt fel. Se pare, însă, că soţul meu gândeşte altfel de foarte mulţi ani”, a mai precizat Anamaria.

