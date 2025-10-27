Anamaria Prodan iese la atac: Ce spune despre "viermisorii" de la FCSB

Anamaria Prodan a iesit la atac dupa ce antrenorul pe care il reprezinta, Dan Alexa, nu a mai ajuns la FCSB, asta desi a negociat cu Becali preluarea echipei.

Impresarul sustine ca au existat insa "viermisori" care i-au transmis lui Becali diverse lucruri, ea facand trimitere la managerul Mihai Stoica.

"Cand au auzit de FCSB cei de la Calarasi nu s-au opus deloc, dar in lumea asta, a fotbalului, mai sunt si "viermisori" care vin si arunca, acolo, cate o vorba ca sa fie bagati in seama. 'Dan Alexa nu e bun', 'Dan Alexa nu joaca asa'. 'Dan Alexa nu face asta'. Si mai multe... Patronul nu stiu daca a fost influentat, dar a facut o alegere.

A contat foarte mult parerea lui pentru ca Gigi tine la Meme. Si eu poate as fi avut ceva de spus in acest caz, dar datorita relatiei pe care o am cu Gigi nu vreau sa fac discutii si cancan", a declarat Anamaria Prodan in Gazeta Sporturilor.

Dupa demiterea lui Nicolae Dica, finantatorul FCSB a discutat cu mai multi antrenori pe care ii vedea potriviti pentru echipa.

Primele negocieri ar fi avut loc cu Dan Alexa, tehnicianul Dunarii Calarasi, insa acesta nu a obtinut postul dupa ce managerul sportiv al echipei ilfovene, Mihai Stoica, s-a opus.

Mihai Teja, de la Gaz Metan Medias, a fost preferat si a primit un contract la FCSB.

M.D.

