Anamaria Prodan iese la atac: Ce spune despre "viermisorii" de la FCSB

Miercuri, 23 Ianuarie 2019, ora 10:53
6079 citiri
Anamaria Prodan iese la atac: Ce spune despre "viermisorii" de la FCSB
Foto: Facebook/ Anamaria Prodan Reghecampf

Anamaria Prodan a iesit la atac dupa ce antrenorul pe care il reprezinta, Dan Alexa, nu a mai ajuns la FCSB, asta desi a negociat cu Becali preluarea echipei.

Impresarul sustine ca au existat insa "viermisori" care i-au transmis lui Becali diverse lucruri, ea facand trimitere la managerul Mihai Stoica.

"Cand au auzit de FCSB cei de la Calarasi nu s-au opus deloc, dar in lumea asta, a fotbalului, mai sunt si "viermisori" care vin si arunca, acolo, cate o vorba ca sa fie bagati in seama. 'Dan Alexa nu e bun', 'Dan Alexa nu joaca asa'. 'Dan Alexa nu face asta'. Si mai multe... Patronul nu stiu daca a fost influentat, dar a facut o alegere.

A contat foarte mult parerea lui pentru ca Gigi tine la Meme. Si eu poate as fi avut ceva de spus in acest caz, dar datorita relatiei pe care o am cu Gigi nu vreau sa fac discutii si cancan", a declarat Anamaria Prodan in Gazeta Sporturilor.

Dupa demiterea lui Nicolae Dica, finantatorul FCSB a discutat cu mai multi antrenori pe care ii vedea potriviti pentru echipa.

Primele negocieri ar fi avut loc cu Dan Alexa, tehnicianul Dunarii Calarasi, insa acesta nu a obtinut postul dupa ce managerul sportiv al echipei ilfovene, Mihai Stoica, s-a opus.

Mihai Teja, de la Gaz Metan Medias, a fost preferat si a primit un contract la FCSB.

M.D.

Cine sunt directorii de la stat care și-au crescut propriile salarii cu 50 la sută în plină austeritate. „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Cine sunt directorii de la stat care și-au crescut propriile salarii cu 50 la sută în plină austeritate. „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit că au crescut cu 40-50% indemnizaţiile unor directori de companii din zona de transporturi şi a nominalizat trei astfel de instituţii. Acestea sunt...
Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I
Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I
Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează, luni, pe Patriarhul Constantinopolului, a informat Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei citate, la ora 18:00 vor fi primiţi la Palatul...
#Anamaria Prodan Alexa FCSB, #Alexa antrenor FCSB, #Anamaria Prodan Meme Stoica FCSB , #stiri Anamaria Prodan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a lasat pe toti "masca" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "M-a bufnit plansul". Gestul neasteptat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a lasat pe toti "masca" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "M-a bufnit plansul". Gestul neasteptat

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. A vrut să-l păcălească pe portarul român, dar s-a făcut de râs: "Îmi pare rău" VIDEO
  2. Florin Tănase l-a desființat pe Giovanni Becali după FCSB - UTA: „Îmi e milă de el, săracul. E de plâns!”
  3. Final de etapă în Serie A: pe ce loc a ajuns Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu
  4. La Liga: victorie obținută în prelungiri de Rayo Vallecano. Ce a făcut internaționalul român
  5. Formula 1: un nou lider în clasamentul general al piloților! Cum s-a încheiat Marele Premiu din Mexic
  6. Umilință în FCSB - UTA! Până și portarul a fost eliminat în meciul cu patru marcatori
  7. Victorie importantă pentru Răzvan Lucescu. Românul e lider în Grecia
  8. Portarul naționalei României a fost din nou erou în Spania. Ce notă a primit
  9. Victorie mare în Premier League pentru echipa lui Radu Drăgușin, care a urcat pe podium
  10. Jannik Sinner a egalat un record al lui Novak Djokovic, vechi de 10 ani