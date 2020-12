Momente groaznice pentru Anamaria Prodan din cauza COVID - 19. "A fost cumplit. Cand simti ca nu poti sa respiri intervine panica"

Tratamentul prescris de medicii lui Gigi Becali a ajutat-o sa treaca peste aceasta perioada dificila."A fost greu, cumplit. Astazi ma simt mult mai bine, dar a fost cumplit. Nu ma asteptam ca pe mine sa ma rapuna ceva. Problemele cumplite sunt atunci cand simti ca nu poti sa respiri, in momentul ala intervine panica.Imediat dupa am fost la spital, mi-au verificat plamanii, apoi am stat frumos acasa linistita, am facut perfuzii cu toate vitaminele, am urmat schema asta pe care medicii lui Gigi Becali au facut-o si care a dat roade pe fiecare pacient", a spus agentul de jucatori , la emisiunea Gsp Live.Ana Maria Prodan se simte mai bine acum si este in afara oricarui pericol."Astazi sunt OK, pot sa ma ridic, pot sa merg. Crede-ma ca am stat in pat cat n-am stat toata viata mea. E a 9-a zi si abia acum pot sa respir si sa vorbesc cat de cat normal. Pentru mine a fost cumplit, nu am gasit inca doi pacienti care sa aiba aceleasi simptome. E incredibil.Este foarte important sa luam vitamina C, B-urile, Zinc, Magneziu, cred ca trebuie luate preventiv, pe mine m-au ajutat perfuziile foarte mult, nu stiu ce ma faceam fara", a mai declarat Anamaria Prodan.Si Danut Lupu a trecut prin clipe groaznice din cauza coronavirusului. Fostul fotbalist a stat internat cateva zile la terapie intensiva, dupa care si-a revenit.CITESTE SI: