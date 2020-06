Reactia Anamariei Prodan dupa ce-a cumparat o echipa din Liga 1

Anamaria Prodan, oficial la Hermannstadt

Impresara anunta ca se va implica in totalitate la Hermannstadt si spera sa ajunga sa se lupte chiar pentru castigarea titlului."Am sa ma implic suta la suta la Sibiu. Sper si imi doresc sa ajungem sa ne batem la campionat", a spus Anamaria Prodan pentru Gazeta Sporturilor Vezi: Anamaria Prodan preia o echipa din Liga 1 - surse "Venim cu informatii de ultima ora si vesti bune pentru tot ce inseamna AFC Hermannstadt si fotbalul sibian! Cu putine momente in urma, finantatorii FCH au ajuns la o intelegere cu familia Reghecampf, care se va implica in clubul nostru atat pe plan financiar, cat si pe plan sportiv. FCH intra astfel intr-o noua etapa la nivel de organizare administrativa, in care se anunta investitii importante pe termen lung.Avem acum un suflu nou, care da un plus valoric clubului! Ne bucura prezenta doamnei Anamaria Prodan Reghecampf in calitate de investitor in proiectul nostru", se arata intr-un comunicat oficial al echipei.3 e locul ocupat de Hermannstadt in clasamentul din play-out-ul Ligii 1.