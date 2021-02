Anamaria Prodan il distruge pe Dennis Man: Daca nu ai forta si ce iti trebuie in pantaloni, nu mai esti barbat"

Fentata de Gigi Becali la transferul lui Man la Parma, Anamaria Prodan il ataca acum si pe actualul fotbalist al Parmei.Sotia lui Laurentiu Reghecampf are un contract de reprezentare cu Man, insa transferul la Parma a fost facut prin intermediul lui Giovani Becali "Imi doresc pentru Dennis din toata inima mea sa arate ca poate, dar, ca jucator, daca n-ai forta si ce iti trebuie in pantaloni, stai cu capul in jos, nu mai esti barbatNu mai raspunzi la telefon, inchizi telefoanele si imi dai un mesaj la final ca ti-e groaza ca ai semnat niste acte cu Steaua , ca aveai datorii la Gigi Becali si ca daca mai vorbesti cu mine, iti ia Gigi Becali si banii aia.Un santaj atat de urat si ordinar! Scuza-ma, dar daca nu suntem barbati absolut deloc, ne judecam", a spus Anamaria Prodan la emisiunea GSP Live.Parma l-a cumparat pe Dennis Man pentru suma de 13 milioane de euro. Fotbalistul roman a si jucat primele sale minute in tricoul italienilor, in infrangerea de la Napoli , 0-2.CITESTE SI: