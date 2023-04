Țeapa luată de un fotbalist de la Rapid în relația cu Anamaria Prodan. Câți bani a pierdut ”crezând în vorbele ei”

Impresara Anamaria Prodan (50 de ani) a fost subiectul unor dezvăluiri făcute de un fost fotbalist important al Rapidului, Cosmin Gângioveanu.

Acum în vârstă de 33 de ani, Gângioveanu a fost nevoit să renunțe la fotbal la numai 23 de ani, într-un moment în care era impresariat de Anamaria Prodan.

”Eram încă la Rapid, aveam patru ani și jumătate contract, câștigam 120.000 € pe an și pentru că nu jucam, Anamaria a zis că vine cu o propunere din Ucraina sau Rusia, la vremea respectivă. Ceea ce nu s-a întâmplat. Am decis să renunț la contractul cu Rapid, crezând în vorbele ei.

Atunci am început să simt niște dureri la spate, am luat o pauză de aproape un an, un an și jumătate. Iar după a fost greu să revin la nivelul la care eram pentru ca aveam nevoie de cel puțin 6 luni de antrenament și cantonament cu o echipă bună”, a spus Cosmin Gângioveanu pentru digisport.ro.