Prima sfertfinalistă la Roland-Garros, decisă după un meci de peste trei ore, cu o revenire spectaculoasă

Prima jucătoare calificată în sferturile de finală la Roland-Garros 2023 s-a decis după meciul dintre rusoaica Anastasia Pavliucenkova și belgianca Elise Mertens.

Clasată pe locul 333 mondial (intrată pe tablou cu clasament protejat), Pavliucenkova a învins-o în optimi pe Mertens (28 WTA și cap de serie 28) după un meci de peste trei ore, încheiat cu 3-6, 7-6, 6-3, rusoaica revenind de la 0-1 la seturi și 1-3 în setul doi.

Finalistă în 2021 la Roland-Garros, Pavliucenkova își așteaptă adversara din sferturi din meciul Muchova - Avanesyan.

