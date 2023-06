Realizare fenomenală la Roland-Garros. E doar a treia jucătoare din istorie care face asta

Jucătoarea rusă de tenis Anastasia Pavliucenkova, absentă din circuitul profesionist aproape întregul sezon 2022, din cauza unei accidentări de lungă durată la genunchiul stâng, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o în trei seturi, 3-6, 7-6 (7/3), 6-3, pe belgianca Elise Mertens, într-o partidă disputată duminică, informează AFP.

Pavliucenkova, în vârstă de 31 de ani, a disputat în 2021 finala Grand Slam-ului parizian pe zgură, înclinându-se în faţa cehoaicei Barbora Krejcikova.

Ocupanta poziţiei a 11-a în clasamentul WTA în noiembrie 2021, rusoaica nu a jucat aproape deloc în sezonul următor, din cauza problemelor la genunchi, coborând între timp până pe locul 333 la simplu.

Ca urmare, ea a devenit a treia jucătoare din istoie clastaă mai jos de locul 250 în lume care intră în sferturi la un Grand Slam, după Martina Hingis și Kaia Kanepi.

Înaintea turneului de la Roland Garros, Pavliucenkova reuşise să câştige doar cinci meciuri de la revenirea sa în circuitul WTA, la începutul acestui an.

"Sunt cu adevărat mândră de mine, a fost un meci incredibil", a declarat în franceză Pavliucenkova la finalul jocului cu Mertens.

Următoarea adversară a rusoaicei va fi Karolina Muchova din Cehia.

3 - With a ninth career comeback win at #RolandGarros, Anastasia Pavlyuchenkova is now only the third player ranked outside the WTA's top 250 to reach a Grand Slam quarter-final in the Open Era, after Martina Hingis and Kaia Kanepi. Monumental.@rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/ChiSr5PbWi