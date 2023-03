Bucuria nebună a rusoaicei care i-a înfuriat pe americani. Ce s-a întâmplat în optimi la Miami VIDEO

Tenismena Anastasia Potapova din Rusia (26 WTA) s-a calificat luni seară în sferturile de finală ale turneului de 1000 de puncte de la Miami.

Potapova a fost recent intens criticată de americani, inclusiv de către WTA, pentru faptul că a purtat la Indian Wells un tricou alb-roșu al echipei de fotbal Spartak Moscova, clubul favorit al rusoaicei.

La Miami, Potapova a ajuns în faza sferturilor, învingând-o în optimi pe chinezoaica Qinwen Zheng, scor 6-4, 7-6, meci în urma căruia rusoaica a avut o reacție de descătușare, după cum se poate vedea mai jos.

That WINNING feeling ✨@nastiaapotapova powers into her second WTA 1000 quarterfinal, defeating Zheng 6-4, 7-6 (4)!

Faces the winner of Pegula-Linette 🔜#MiamiOpen pic.twitter.com/tXLHIfEvat