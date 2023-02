Jucătoarea de tenis Anastasia Potapova a câştigat duminică turneul WTA 250 Upper Austria Ladies, de la Linz, după ce a învins-o pe Petra Martic.

Rusoaica Anastasia Potapova (21 de ani, nr. 44 WTA) s-a impus în finală învingând-o pe croata Petra Martic (32 de ani, nr 34 WTA). A fost o victorie în două seturi a Anastasiei, scor 6-3, 6-1, obţinută într-o oră şi 16 minute.

Este al doilea turneu WTA cucerit de Anastasia Potapova în carieră, după cel de la Istanbul, din 2022.

Tenismena din Rusia este considerată una dintre cele mai frumoase jucătoare din circuitul mondial, așa după cum se poate vedea din imaginile postate de ea pe rețelele sociale.

Just look at what it means 🥲@nastiaapotapova defeats Martic 6-3, 6-1 and wins her second WTA title in Linz!@WTALinz | #WTALinz pic.twitter.com/oLVWE7Dy8n