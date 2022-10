Cum e hărțuită de fani rusoaica sexy ajunsă în sferturi la Transylvania Open: ”Lasă-te de tenis. De ce mai joci?”

Tenismena Anastasia Potapova din Rusia (48 WTA), una dintre cele mai frumoase jucătoare dn circuitul feminin, s-a calificat joi în sferturile de finală la Transylvania Open.

La Cluj-Napoca, în optimi, Potapova (cap de serie 4) a învins-o pe elvețianca Viktorija Golubic (81 WTA), scor 6-2, 6-3, urmând să evolueze în sferturi cu Anna Bondar din Ungaria.

For the sixth time this year, Anastasia Potapova is in a @WTA quarter final 💪

Potapova, in full control versus Viktorija Golubic, getting a fine 6-2, 6-3 win.#TO2022 pic.twitter.com/G8TnXQ7IyM