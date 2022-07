Mare surpriză la WTA Praga. Cine e tenismena-fotomodel care a spulberat-o pe a doua jucătoare a lumii

Estonianca Anett Kontaveit, locul 2 mondial, a fost eliminată fără drept de apel în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Praga, fiind învinsă de tenismena-fotomodel Anastasia Potapova din Rusia.

După numai 51 de minute, Potapova (locul 59 WTA) s-a impus cu un categoric 6-1, 6-1, una dintre cele mai dure eșecuri din cariera lui Anett Kontaveit.

Potapova este recunoscută drept una dintre cele mai sexy prezențe din circuitul WTA, mulți fani sugerându-i să se apuce de modelling.

“Se întâmplă deseori să-mi scrie: ”Lasă-te de tenis. De ce mai joci? Mergi la modelling”. De ce să fiu deranjată? E plăcut, într-un fel. Nu mă deranjează că-mi spun să mă fac model, chiar deloc”, a spus Anastasia Potapova, în cadrul unui podcast pe YouTube.

