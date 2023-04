O rusoaică rebelă e viitoarea adversară de la Madrid pentru Jaqueline Cristian. Ce spune românca VIDEO

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, miercuri seara, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, în timp ce Elena-Gabriela Ruse a pierdut în primul tur.

Jaqueline Cristian (24 ani, 168 WTA) s-a impus cu 5-7, 6-4, 6-4 în faţa americancei Sloane Stephens, după două ore şi 24 de minute.

În primul set, Stephens (30 ani, 48 WTA), campioană în 2017 la US Open şi finalistă în 2018 la Roland Garros (învinsă în finală de Simona Halep), a dominat primul set, în care românca a condus o singură dată, cu 5-4, după ce reuşise trei ghemuri consecutive. În setul al doilea, Jaqueline a avut o nouă revenire, de la 2-4 la 6-4, iar în decisiv a făcut diferenţa printr-un break în ultimul ghem (6-4).

Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec de 27.045 de euro şi 35 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi rusoaica Anastasia Potapova (22 ani, 25 WTA), cap de serie numărul 21. Potapova a câştigat singurul meci direct cu Jaqueline Cristian, în 2017, când s-a impus cu 6-4, 4-6, 6-2 în primul tur la Wesley Chapel (Florida).

Potapova, care s-a aflat recent în centrul unei controverse legate de faptul că a îmbrăcat tricoul echipei de fotbal Spartak Moscova, a declarat că n-o interesează criticile.

”Fiecare persoană are dreptul de a alege. Așa că a merge la un meci în tricoul celor de la Spartak a fost alegerea mea personală”, a spus ea.

Here is Jaqueline Cristian's on-court interview after her R1 victory over Sloane Stephens in Madrid. pic.twitter.com/h5xJQLuyNw