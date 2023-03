Cel mai așteptat meci din turul secund la WTA Miami a fost cel dintre rusoaica Anastasia Potapova (26 WTA) și ucraineanca Marta Kostiuk (38 WTA).

În contextul războiului ruso-ucrainean, partida promitea să fie una cu scântei, cu atât mai mult cu cât Kostiuk e una dintre cele mai înverșunate tenismene din Ucraina în condamnarea războiului pornit de Rusia.

De partea cealaltă, Potapova a fost intens criticată, inclusiv de către WTA, pentru faptul că a purtat la Indian Wells un tricou alb-roșu al echipei de fotbal Spartak Moscova, clubul favorit al rusoaicei.

În cele din urmă, câștig de cauză a avut rusoaica Potapova, care s-a impus categoric, scor 6-1, 6-3.

După cum se vede mai jos, cele două tenismene s-au evitat la finalul partidei, tradiționala strângere de mână fiind inexistentă de această dată.

No handshake between Kostyuk and Potapova, as expected 😁 pic.twitter.com/ejzwGEl2VF