George Simion, înfrânt la tribunal: „Acuzațiile mele privind colaborarea liderului AUR cu agenții Moscovei sunt reale”

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a anunțat că instanța a respins apelul liderului AUR, George Simion, împotriva unei hotărâri judecătorești care confirma veridicitatea afirmațiilor sale privind presupusa colaborare a acestuia cu agenții Moscovei.

„Instanța mi-a dat din nou dreptate și a respins apelul lui George Simion făcut împotriva hotărârii judecătorești care constata că acuzațiile mele privind colaborarea liderului AUR cu agenții Moscovei sunt reale.

George Simion insistă să piardă proces după proces, dar probabil face toate aceste acțiuni doar ca să pară că se apără cu tărie”, a scris pe Facebook Anatol Șalaru.

Acesta a adăugat că dovezile strânse de-a lungul anilor de serviciile de informații din Moldova și Ucraina susțin acuzațiile sale și consideră că Simion reprezintă un pericol pentru siguranța și securitatea celor două state, dar și pentru România.

„Nu pot să nu constat că Simion are o dublă personalitate. Pe de o parte oficializează legătura cu Moscova, pozandu-se cu Costiuc, pe de altă parte deschide acțiuni în instanță.

Toate dovezile apărute de-a lungul anilor, toate probele strânse de serviciile de informații din Moldova și Ucraina arată același lucru. Simion este un pericol la adresa siguranței și securității celor doua state. Din punctul meu de vedere, el este un pericol și pentru siguranță și securitatea României. Tacticile lui par măsuri active desprinse din manualul KGB. Indemnurile la violenta, divizarea societății românești, criticarea valorilor europene - toate acestea sunt dovezi incontestabile”, a mai transmis fostul ministru moldovean.

