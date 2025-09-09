AUR ar putea avea legături cu spionul rus prins Alexandru Bălan. Avertisment puternic de la un fost ministru al Apărării

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a lansat acuzații dure la adresa fostului vice-director SIS, Alexandru Bălan, despre care spune că a avut legături cu partidul AUR prin Ruslan Munteanu, fratele deputatului Valeriu Munteanu.
Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Șalaru a afirmat că Bălan a condus, de facto, Serviciul de Informații și Securitate și a fost un instrument al politicii anti-românești promovate de Vladimir Voronin, iar activitatea sa ridică suspiciuni de colaborare cu serviciile secrete rusești.
„Pentru o perioadă lungă de timp, Bălan a condus, de fapt, SIS-ul, deoarece directorul oficial, Mihai Bălan, venit din diplomație, nu avea cunoștințele necesare. Toată lumea spunea că, în realitate, Alexandru Bălan era cel care conducea instituția”, a menționat el.
Șalaru spune că Alexandru Bălan a fost folosit ca un „vârf de lance” în politica anti-românească foarte agresivă a fostului președinte, Vladimir Voronin.
„În 2019, Bălan a fost trimis la Kiev, ocupând o funcție de rang înalt. Nu știu exact în ce an a plecat din funcție, dar după trei ani a fost rechemat de la Kiev și a fost demis din SIS. A fost anterior promovat și menținut în funcții de către Vladimir Voronin, într-o perioadă în care se ducea o politică anti-românească foarte agresivă, iar Bălan a fost vârful de lance al acestei politici împotriva României.
Eu nu am informații că, în perioada în care a activat în Chișinău, ar fi colaborat cu FSB. Probabil că această colaborare a început după ce a fost trimis la Kiev, unde ar fi putut fi cumpărat fie de Belarus, fie de Rusia – în condițiile în care, în 2019, încă exista o relație de cooperare relativă cu autoritățile de la Kiev.
În 2022, cred că a fost rechemat, dar, fiind acolo timp de trei ani și ulterior făcând numeroase vizite în Ucraina, a încercat să se promoveze, să-și reînnoiască relațiile și să își creeze altele noi. Cred că, în acest context, a fost folosit de serviciile respective”, a adăugat Șalaru.
Fostul ministru ridică semne de întrebare despre legăturile cu deputatul AUR Valeriu Munteanu.
„Un element care ridică semne de întrebare este faptul că acest Bălan a fost mentorul lui Ruslan Munteanu, fratele deputatului AUR Valeriu Munteanu. Cei doi au colaborat strâns, iar aceste relații trebuie investigate.
Ruslan Munteanu a fost mâna dreaptă a lui Alexandru Bălan, fost vice-director SIS. Bălan a lucrat foarte mulți ani în Serviciul de Informații și Securitate, în timp ce Munteanu provenea din Poliția Economică. Datorită unui sprijin politic, Munteanu a fost propulsat în funcție în cadrul SIS și a avut nevoie de un mentor – acest rol fiind preluat de Bălan”, a explicat Șalaru.
Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat în formă continuată, a fost prins luni, 8 septembrie, în România, a anunțat SRI. Autoritățile române, cehe și maghiare au colaborat cu Eurojust pentru a captura o persoană anchetată pentru infracțiunea de trădare prin transmiterea de secrete de stat în mod continuu.
Bărbatul cu dublă cetățenie, moldoveană și română, a fost reținut luni, 8 septembrie, pe aeroportul din Timișoara, fiind acuzat de trădare prin legături cu KGB-ul din Belarus.
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare în formă continuată, a fost dus, marți dimineața, 9 septembrie, la audieri, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT), unde va fi audiat.
Alexandru Bălan a fost escortat de la Timișoara de jandarmii de la Brigada Specială și a ajuns la sediul DIICOT București, urmând să fie audiat de procurori cu privire la informațiile pe care le-ar fi vândut către KGB Belarus și care ar fi ajuns la Moscova, relatează Mediafax.
pe care... Vezi tot