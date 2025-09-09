AUR ar putea avea legături cu spionul rus prins Alexandru Bălan. Avertisment puternic de la un fost ministru al Apărării

Deputatul AUR Valeriu Muntean ar fi un apropiat al spionului rus FOTO partidulaur.ro

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a lansat acuzații dure la adresa fostului vice-director SIS, Alexandru Bălan, despre care spune că a avut legături cu partidul AUR prin Ruslan Munteanu, fratele deputatului Valeriu Munteanu.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Șalaru a afirmat că Bălan a condus, de facto, Serviciul de Informații și Securitate și a fost un instrument al politicii anti-românești promovate de Vladimir Voronin, iar activitatea sa ridică suspiciuni de colaborare cu serviciile secrete rusești.

„Pentru o perioadă lungă de timp, Bălan a condus, de fapt, SIS-ul, deoarece directorul oficial, Mihai Bălan, venit din diplomație, nu avea cunoștințele necesare. Toată lumea spunea că, în realitate, Alexandru Bălan era cel care conducea instituția”, a menționat el.

Șalaru spune că Alexandru Bălan a fost folosit ca un „vârf de lance” în politica anti-românească foarte agresivă a fostului președinte, Vladimir Voronin.

„În 2019, Bălan a fost trimis la Kiev, ocupând o funcție de rang înalt. Nu știu exact în ce an a plecat din funcție, dar după trei ani a fost rechemat de la Kiev și a fost demis din SIS. A fost anterior promovat și menținut în funcții de către Vladimir Voronin, într-o perioadă în care se ducea o politică anti-românească foarte agresivă, iar Bălan a fost vârful de lance al acestei politici împotriva României.

Eu nu am informații că, în perioada în care a activat în Chișinău, ar fi colaborat cu FSB. Probabil că această colaborare a început după ce a fost trimis la Kiev, unde ar fi putut fi cumpărat fie de Belarus, fie de Rusia – în condițiile în care, în 2019, încă exista o relație de cooperare relativă cu autoritățile de la Kiev.

În 2022, cred că a fost rechemat, dar, fiind acolo timp de trei ani și ulterior făcând numeroase vizite în Ucraina, a încercat să se promoveze, să-și reînnoiască relațiile și să își creeze altele noi. Cred că, în acest context, a fost folosit de serviciile respective”, a adăugat Șalaru.

Legături cu un deputat AUR

Fostul ministru ridică semne de întrebare despre legăturile cu deputatul AUR Valeriu Munteanu.

„Un element care ridică semne de întrebare este faptul că acest Bălan a fost mentorul lui Ruslan Munteanu, fratele deputatului AUR Valeriu Munteanu. Cei doi au colaborat strâns, iar aceste relații trebuie investigate.

Ruslan Munteanu a fost mâna dreaptă a lui Alexandru Bălan, fost vice-director SIS. Bălan a lucrat foarte mulți ani în Serviciul de Informații și Securitate, în timp ce Munteanu provenea din Poliția Economică. Datorită unui sprijin politic, Munteanu a fost propulsat în funcție în cadrul SIS și a avut nevoie de un mentor – acest rol fiind preluat de Bălan”, a explicat Șalaru.

Arestat pe aeroportul din Timișoara

Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat în formă continuată, a fost prins luni, 8 septembrie, în România, a anunțat SRI. Autoritățile române, cehe și maghiare au colaborat cu Eurojust pentru a captura o persoană anchetată pentru infracțiunea de trădare prin transmiterea de secrete de stat în mod continuu.

Bărbatul cu dublă cetățenie, moldoveană și română, a fost reținut luni, 8 septembrie, pe aeroportul din Timișoara, fiind acuzat de trădare prin legături cu KGB-ul din Belarus.

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare în formă continuată, a fost dus, marți dimineața, 9 septembrie, la audieri, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT), unde va fi audiat.

Alexandru Bălan a fost escortat de la Timișoara de jandarmii de la Brigada Specială și a ajuns la sediul DIICOT București, urmând să fie audiat de procurori cu privire la informațiile pe care le-ar fi vândut către KGB Belarus și care ar fi ajuns la Moscova, relatează Mediafax.

