AUR o aruncă pe Anca Alexandrescu în lupta pentru București. Cristian Preda: „Partidul anti-sistem susține un stâlp al sistemului”

Partidul AUR a ales să nu arunce în lupta pentru Primăria Capitalei un candidat din interiorul formațiunii, ci să o sprijine pe jurnalista Anca Alexandrescu. Decizia, anunțată luni seară, a produs un val de reacții, una dintre cele mai tranșante venind din partea politologului Cristian Preda, care a ironizat alegerea Alianței pentru Unirea Românilor.

„Consiliera lui Adrian Năstase, a lui Victor Ponta, a lui Liviu Dragnea și a Vioricăi Dăncilă, Anca Alexandrescu, e acum candidata AUR la Primărie. Partidul anti-sistem susține un stâlp al sistemului. Cel mai nefericit trebuie să fie Băluță. Va împărți votul pesedist din Capitală cu cea care organiza campaniile de imagine ale grangurilor pesediști”, a scris Preda marți, 4 noiembrie, pe Facebook.

Anca Alexandrescu, candidată independentă „în frunte cu AUR”

După ședința Consiliului Național de Conducere al AUR, George Simion a explicat că formațiunea a ales „să facă un sacrificiu”. „Am ales să facem un sacrificiu și ne-am pus pe noi pe locul doi”, a spus liderul AUR.

Anca Alexandrescu a precizat că va rămâne candidat independent, deși se identifică cu valorile suveraniste ale AUR. „Deși mă confund cu foarte multe din valorile celor de la AUR și s-a văzut foarte clar că eu sunt suveranistă, așa am fost crescută și educată, voi fi un candidat independent susținut de mai multe partide, în frunte cu AUR, pentru că este singura variantă să putem să învingem această putere politică. Oamenii s-au săturat de politic și vor la Capitală pe cineva care să-i pună la masă pe toți”, a declarat Alexandrescu.

Ea a explicat că statutul de candidat independent este esențial pentru a evita „prejudecățile politice” și pentru a putea dialoga cu toate forțele din Capitală. „Este important să fiu independentă ca să pot să stau la masă cu toată lumea și să nu existe această prejudecată politică”, a completat aceasta.

„A venit momentul”

Fosta consilieră a premierilor PSD și realizatoare TV a spus că decizia de a intra în cursa pentru Primăria Capitalei a venit firesc, în contextul actualei guvernări. „Nu este o candidatură contra PSD, este o candidatură contra puterii actuale, care a anulat alegerile și care, din 6 decembrie 2024, nu face altceva decât să arate că nu mai există Constituție, democrație și libertate de exprimare. Am decis acum să particip la alegeri pentru că a venit momentul, așa cum a spus chiar domnul Călin Georgescu, ca toți cetățenii care sunt împotriva acestei puteri să facă ceva pentru a schimba acest lucru”, a spus Anca Alexandrescu.

Întrebată dacă îl va implica pe Călin Georgescu în campania sa, Alexandrescu a respins ideea: „Nu am nevoie de proptele. Pe mine mă recomandă ceea ce am făcut. Tot ceea ce am făcut pentru domnul Georgescu, pentru mișcarea suveranistă, pentru AUR și pentru toți românii care iubesc această țară și implicit iubesc și Bucureștiul, am făcut-o din suflet și din credință”.

Sondajul care schimbă calculele pentru București

Un nou sondaj Novel Research, comandat de PNL, indică o competiție strânsă pentru Primăria Capitalei. Potrivit datelor, Ciprian Ciucu (PNL) conduce cu 26,4%, urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 24,5% și Cătălin Drulă (USR) cu 18,7%. Anca Alexandrescu, candidată independentă sprijinită de AUR, se află pe locul patru, cu 15% din intențiile de vot.

Scrutinul pentru Primăria Generală a Municipiului București este programat pe 7 decembrie și se va desfășura într-un singur tur, ceea ce face ca fiecare procent să fie decisiv în ecuația finală.

