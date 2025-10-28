Anca Alexandrescu anunță ferm că va candida pentru Primăria Capitalei: "Sunt nemiloasă"

Anca Alexandrescu - FOTO Realitatea

Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu a anunțat că, în mod cert, va candida la funcția de primar general al Capitalei, la alegerile din data de 7 decembrie 2025.

Alexandrescu a făcut acest anunț în ziua de 28 octombrie 2025, în direct la postul Realitatea PLUS.

„Cei care mă cunosc de foarte multă vreme, știu exact cum sunt... nemiloasă. Acolo unde mi-am făcut de fiecare dată datoria. În viața privată, și dincolo de imaginea publică... îmi știu sufletul. Cred că sunt tot mai mulți care știu că sunt un om corect, onest. Așa că astăzi am decis să fac un anunț. Așa mi se pare corect față de voi, cei care în număr mare mi-ați fost alături în ultimul an, față de invitații mei, față de colegii mei, față de familia mea, dar și față de cei care în fiecare zi mă atacă, mă jignesc și mă fac în toate felurile. Astăzi am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București”, a anunțat Anca Alexandrescu.

Ea a mai precizat că va merge "la toate dezbaterile electorale, voi onora toate invitațiile, dacă vor fi".

Anca Alexandrescu nu a precizat dacă are sau nu susținerea vreunui partid politic în această competiție electorală. Se știe că, până în prezent, în emisiunile realizate de Anca Alexandrescu era frecvent prezent Călin Georgescu, însă nici acesta nu are un partid politic propriu.

Partidele parlamentare care și-au anunțat deja candidații sunt PSD (Daniel Băluță) și PNL (Ciprian Ciucu).

Acum cinci zile, Anca Alexandrescu afirma că este decisă, în proporție de 99 la sută, să candideze la Primăria Capitalei.

