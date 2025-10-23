Anca Alexandrescu a anunțat că vrea să candideze la Primăria Capitalei pentru a sparge "gașca": "Sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul"

Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu, cunoscută pentru emisiunile în care îl are frecvent ca invitat pe Călin Georgescu, a anunțat că este decisă, în proporție de 99%, să candideze la funcția de primar general al Capitalei.

Alegerile parțiale din București sunt programate la data de 7 decembrie 2025.

„Eu mă pregătesc, îmi frec mâinile acum. 99% răspunsul este da! Evident că o să am nevoie de voi, de români, de toți oamenii care vor cu adevărat să schimbăm ceea ce se întâmplă în România. Cineva îmi spunea dacă sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul. Sunt pregătită și eu, și familia mea, am stomacul tare, nu mă voi opri.

Prima condiție ca să poți să spargi ceva, adică această gașcă, trebuie să participi. Eu sunt pregătită să fac acest lucru, am vorbit cu mai mulți oameni care vor să mă bag în bătălia asta”, a anunțat Anca Alexandrescu, citată de Hotnews la data de 23 octombrie 2025.

Alexandrescu nu a menționat dacă va fi candidat independent sau va fi susținută de un partid. Înainte de acest anunț public, Anca Alexandrescu era deja prezentă în mai multe sondaje drept posibil candidat din partea forțelor suveraniste.

În cel mai recent sondaj CURS, publicat duminică, 19 octombrie, Anca Alexandrescu era creditată cu 10 la sută din voturile bucureștenilor. Conform sondajului, Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4, conduce în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, cu 25%. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%. Următoarea în preferințele de vot ale bucureștenilor, cu 10 la sută, ar fi Anca Alexandrescu.

