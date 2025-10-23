Anca Alexandrescu a anunțat că vrea să candideze la Primăria Capitalei pentru a sparge "gașca": "Sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul"

Autor: Mihai Diac
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 17:09
140 citiri
Anca Alexandrescu a anunțat că vrea să candideze la Primăria Capitalei pentru a sparge "gașca": "Sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul"
Anca Alexandrescu și Călin Georgescu - FOTO Hepta

Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu, cunoscută pentru emisiunile în care îl are frecvent ca invitat pe Călin Georgescu, a anunțat că este decisă, în proporție de 99%, să candideze la funcția de primar general al Capitalei.

Alegerile parțiale din București sunt programate la data de 7 decembrie 2025.

„Eu mă pregătesc, îmi frec mâinile acum. 99% răspunsul este da! Evident că o să am nevoie de voi, de români, de toți oamenii care vor cu adevărat să schimbăm ceea ce se întâmplă în România. Cineva îmi spunea dacă sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul. Sunt pregătită și eu, și familia mea, am stomacul tare, nu mă voi opri.

Prima condiție ca să poți să spargi ceva, adică această gașcă, trebuie să participi. Eu sunt pregătită să fac acest lucru, am vorbit cu mai mulți oameni care vor să mă bag în bătălia asta”, a anunțat Anca Alexandrescu, citată de Hotnews la data de 23 octombrie 2025.

Alexandrescu nu a menționat dacă va fi candidat independent sau va fi susținută de un partid. Înainte de acest anunț public, Anca Alexandrescu era deja prezentă în mai multe sondaje drept posibil candidat din partea forțelor suveraniste.

În cel mai recent sondaj CURS, publicat duminică, 19 octombrie, Anca Alexandrescu era creditată cu 10 la sută din voturile bucureștenilor. Conform sondajului, Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4, conduce în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, cu 25%. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%. Următoarea în preferințele de vot ale bucureștenilor, cu 10 la sută, ar fi Anca Alexandrescu.

Cătălin Drulă, sigur pe susținerea lui Nicușor Dan la Capitală: „Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”
Cătălin Drulă, sigur pe susținerea lui Nicușor Dan la Capitală: „Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat miercuri, 22 octombrie, că are sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan în mod concret şi crede că acesta îşi doreşte ca el să fie primarul Capitalei....
Stelian Bujduveanu îl contrazice pe Bolojan: „Nu cred că doar sondajele de opinie sunt relevante”
Stelian Bujduveanu îl contrazice pe Bolojan: „Nu cred că doar sondajele de opinie sunt relevante”
Stelian Bujduveanu a declarat miercuri, 22 octombrie, la Antena 3 că nu crede că doar sondajele de opinie sunt relevante în stabilirea candidatului PNL pentru alegerea primarului general al...
#Anca Alexandrescu, #televiziune, #mass media, #jurnalisti, #calin georgescu, #alegeri primaria Capitalei, #alegeri locale Bucuresti , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Mesajul terifiant despre un nou razboi mondial, transmis romanilor de un cunoscut strateg israelian: "E cat se poate de posibil"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Moment extrem de stanjenitor", in direct la TV! "Hai, mai intinde-te putin"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anca Alexandrescu a anunțat că vrea să candideze la Primăria Capitalei pentru a sparge "gașca": "Sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul"
  2. Grindeanu a anunțat când va fi decis candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. "Probabil că o să facem un Birou Permanent Naţional"
  3. Amenzi „din pix” și procese-verbale fantomă. Control de amploare ordonat la ANPC de Ministerul Economiei VIDEO
  4. Premierul Bolojan explică „pauza” dintre liceu și facultate: „Speculațiile pot fi lămurite prin documente”
  5. Sindicaliștii din Apele Române o acuză pe Diana Buzoianu de denigrarea angajaților: „Riscă să compromită imaginea unui corp profesional esențial”
  6. România se retrage din Tratatul privind Carta Energiei. Guvernul spune adio unui acord „depășit”
  7. Cum a făcut Bolojan doar trei ani de facultate. Clarificări oferite de purtătoarea de cuvânt a Guvernului
  8. E oficial: Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. În ce comune vor mai fi chemați românii la vot
  9. Fritz despre majorarea salariului minim: ”Poate dacă partidul condus de domnul Grindeanu nu ar fi participat într-o guvernare în care au dus deficitul la 10%”
  10. Primarul Negoiță, când este întrebat de locuitori de ce a construit drumuri peste magistralele de gaz: ”Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră” VIDEO