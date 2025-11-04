Ce a oprit-o pe Anca Alexandrescu să candideze la alegerile prezidențiale din 2024. „Am îndurat cu stoicism”

Autor: Grigore Dobritoiu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 22:20
440 citiri
Anca Alexandrescu, candidata AUR la alegerile pentru Primăria București, a declarat, într-un interviu acordat lui Marius Tucă, că nu a participat la prezidențialele din 2024 pentru că a avut probleme personale și pentru că a primit un val de critici în acea perioadă.

„Au fost foarte mulți care atunci m-au jignit și m-au acuzat că mă folosesc de Călin Georgescu, că de fapt vreau să îi iau locul, că vreau să candidez. Ba că l-am trădat pe Simion, ba că l-am trădat pe Georgescu. Am îndurat cu stoicism toate aceste acuzații, așa cum le îndur și acum, pentru că adevărul iese întotdeauna la suprafață, dar am spus un lucru foarte important: copiii mei se află într-un moment extrem de important al vieții lor, sunt adolescenți, sunt în clasa a 11-a, se pregătesc pentru facultate și trebuie să le dedic foarte mult din timpul meu”, a declarat jurnalista la Gândul.

Alexandrescu a criticat actuala guvernare a României, spunând că este o „structură coruptă”, mizând pe o destrămare a acesteia.

„Pentru că vorbeam și înainte să intrăm în direct, Marius, iată, țara a ajuns din păcate să fie condusă de un partid de 10% de USR. Au pus mâna pe România și mai mult de atâta”, a spus ea.

Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la alegerile pentru Primăria București de pe 7 decembrie, iar luni, 3 noiembrie, AUR au anunțat că o susțin în această cursă.

