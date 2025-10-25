Anca Alexandrescu și lungul șir de jurnaliști care au mai candidat la Primăria București. Politolog: „Este vorba despre un experiment”

Competiția pentru Primăria București de anul acesta aduce, pe lângă clasicii candidați ai partidelor mari, și candidați din alte sfere profesionale și de interese. Printre ei și Anca Alexandrescu, prezentatoare la postul Realitatea PLUS și fostă consilieră a mai multor lideri PSD.

Alexandrescu s-a bucurat de o creștere în popularitate în timpul campaniilor pentru prezidențiale din 2024 și 2025, poziționându-se de partea așa-zisului curent suveranist și în special de partea lui Călin Georgescu. Acum, pare că a venit momentul pentru a transforma acest capital de imagine în capital politic, pentru Primăria Capitalei.

Aceasta a anunțat recent că „99% va candida” pentru Primăria Generală, spune ea, pentru a „sparge această gașcă”. În cel mai recent sondaj CURS, publicat duminică, 19 octombrie, Anca Alexandrescu era creditată cu 10 la sută din voturile bucureștenilor.

Conform sondajului, Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4, conduce în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, cu 25%. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%. Următoarea în preferințele de vot ale bucureștenilor, cu 10 la sută, ar fi Anca Alexandrescu.

Ads

Anca Alexandrescu nu este primul jurnalist sau fost jurnalist care participă la competiția pentru București. În trecut, Robert Turcescu, Claudiu Târziu sau, în cel mai de succes caz, Gabriela Firea, au candidat pentru această funcție, cea din urmă reușind chiar să o obțină.

Diferența însă, între Anca Alexandrescu și Gabriela Firea, este partidul. Firea a beneficiat de un aparat de partid puternic la acel moment, PSD fiind pe o traiectorie ascendentă sub Liviu Drangea, obținând în același an un rezultat foarte bun la alegerile parlamentare.

Politologul Cristian Pîrvulescu spune că în cazul Ancăi Alexandrescu este vorba despre o încercare de a concentra „votul de protest”, de toate felurile, și de a specula imaginea pe care prezentatoarea o are în ochii unei bune părți din electorat, care altfel poate nu s-ar fi mobilizat.

Ads

”Nu avem două tururi de scrutin, sondajele nu indică o susținere foarte mare, dar este un experiment prin care încearcă să testeze, pentru alegeri prezidențiale viitoare, care sunt șansele. Cât de bine poate să funcționeze. Nu neapărat pentru ea. Și pentru alții”, spune acesta.

El subliniază că Gabriela Firea, singura din pleiada de jurnaliști care s-au perindat pe lângă scaunul de primar general care a și reușit să-l obțină, a avut succes cu ajutorul organizației PSD.

„Părerea mea este că experimentul nu o vizează atât pe Anca Alexandrescu ca persoană, ci posibilitatea de a putea mobiliza electoratul în astfel de situații. Dacă nu câștigă, nu câștigă și vom vedea ce poveste va fi folosită pentru a explica acest eșec, acțiunea statului paralel sau mai știu eu. Dacă va avea un succes, în sensul că va fi pe o poziție importantă în clasament, atunci va fi o dovadă că energiile pe care campaniile de anul trecut i le-au adus, există în continuare”, adaugă profesorul Pîrvulescu.

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA punctează faptul că electoratul bucureștean este unul anti-sistem, dovadă votul pentru Nicușor Dan, dar este și un electorat pro-european. „Mă aștept la o campanie foarte intensă, pentru că implicarea Realitatea PLUS va da foarte multă substanță ideologică, care altfel putea să fie liniștită.”

Ads

Gabriela Firea

Actuala președintă a PSD București și fosta primăriță a Capitalei în perioada 2016-2020 este probabil cel mai bun exemplu de fost jurnalist cu succes ulterior în politică.

Firea și-a început cariera în presă imediat după Revoluție, în 1990, inițial în presa locală din Bacău și, ulterior, în presa națională. A ajuns la București, unde a lucrat la Radio Contact între 1992 și 1993, iar între 1993 și 1999 a lucrat pentru Televiziunea Română, unde a fost pe rând reporter, prezentator de jurnal și realizator de emisiuni.

Trecerea la politică a făcut-o gradual. În 2000 a făcut o scurtă pauză din presă, ocupând funcția de consilier pe relații publice și imagine al primului-ministru de atunci, Mugur Isărescu, actualul Guvernator al Băncii Naționale. Timp de câteva luni ale aceluiași an a ocupat funcția de secretar de stat și purtător de cuvânt al Guvernului.

A revenit în presă în 2001, de data aceasta la Antena 1 unde a prezentat Observatorul, iar din 2005 a până în 2011 a fost realizator al emisiunii „Săptămâna Financiară, de la Antena 1 și director general la ziarul „Săptămâna Financiară”, „Financiarul” și „Revista Felicia”. Între 2011 și 2012 a prezentat la Antena 3 emisiunea „Știrea Zilei cu Gabriela Vrânceanu Firea”.

Ads

În 2012 ieșea definitiv din presă și ocupa un post de senator din partea PSD.

În 2016 are primul mare succes politic, candidând pentru funcția de primar general al Capitalei din partea PSD. Obține funcția, iar de atunci importanța ei în interiorul partidului crește, ajungând la conducerea PSD București și în conducerea centrală a partidului.

În 2020 însă, când a încercat să obțină un nou mandat, Gabriela Firea a pierdut în fața actualului primar al Capitalei, Nicușor Dan. La fel s-a întâmplat și în 2024, după mai multe bâlbe din interiorul coaliției PSD-PNL pe tema candidatului comun.

Cu ocazia alegerilor parțiale din luna noiembrie, Gabriela Firea urmărește o nouă candidatură din partea PSD, însă de data aceasta se află în concurență în interiorul partidului cu Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, foarte bine plasat în sondaje.

Claudiu Târziu

Claudiu Târziu a candidat în 2020 la Primăria București din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), însă rezultatul a fost unul modest, sub 1%. În anul acela, Nicușor Dan câștiga alegerile cu 42,81% din voturi, urmat de Gabriela Firea, cu 37,97%.

Ads

La fel ca Gabriela Firea, Târziu a debutat în presă la Bacău, în 1993, în ziarul „Deșteptarea” și apoi la publicația „Ziua”. A colaborat cu mai multe publicații, inclusiv Radio Europa Liberă, iar ajuns la București a devenit șeful secției de investigații de la „Cotidianul”.

Claudiu Târziu a fost director și fondator al revistei „Rost”, prezentată ca fiind o „platformă de analize, opinii și dezbateri în spiritul Dreptei creștine” și în care au fost promovate figuri marcante ale Mișcării Legionare.

Alături de George Simion, în 2019, Târziu a fondat partidul AUR (Alianța pentru Unirea Românilor), urmând să părăsească formațiunea în urma unor neînțelegeri cu liderul partidului, în 2024 și să fondeze un nou partid conservator, Acțiunea Conservatoare.

Robert Turcescu

Robert Turcescu este un alt exemplu nu doar de jurnalist care a intrat în politică, dar și de fost jurnalist candidat la Primăria București. Acesta a candidat în anul 2016, din partea Partidului Mișcarea Populară (PMP), fondat de fostul președinte Traian Băsescu.

Ads

Acesta a venit la acel moment în fața alegătorilor cu un program care se numea „București 2030”, însă nu a avut succes. Primăria a fost câștigată de Gabriela Firea, în contextul unei prezențe scăzute la vot, urmată de Nicușor Dan.

Fostul jurnalist s-a plasat pe locul 4, cu 6,46% din procente, sub Cătălin Predoiu, candidatul PNL.

Robert Turcescu a ieșit din presă în 2014 după ce a mărturisit în direct că a fost ofițer acoperit al Serviciului Român de Informații. Ulterior a fost deputat din partea PMP, iar în ultimii ani a revenit în presă.

Ads