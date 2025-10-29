Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: ”Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști”

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 16:15
323 citiri
Anca Alexandrescu și Călin Georgescu

Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu lansează o critică la adresa Oanei Gheorghiu, pe care o acuză de "ipocrizie", după ce aceasta a afirmat că ar putea fi un bun vicepremier, în ciuda faptului că, acum câteva luni, a avut un mesaj împotriva președintelui SUA, Donald Trump.

Anca Alexandrescu își exprimă opinia pe acest subiect într-un mesaj postat pe Facebook miercuri, 29 octombrie.

"Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști! Am văzut-o la Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, o vedem și acum în cazul Oanei Gheorghiu! Mă așteptam ca o femeie ca doamna Gheorghiu să aibă demnitate și să se retragă singură, nu să-și retragă afirmațiile", scrie Alexandrescu.

Anca Alexandrescu este de părere că Oana Gheorghiu acceptă să intre în politică de partea actualei echipe guvernamentale întrucât "funcția și puterea sunt mai tentante".

Realizatoarea TV nu este membră a niciunui partid politic, dar în emisiunile sale de televiziune l-a avut deseori ca invitat pe Călin Georgescu. Pe de altă parte, în contextul în care ea și-a exprimat decizia de a candida la funcția de primar general al Capitalei, președintele partidului AUR, George Simion, a inițiat un sondaj de opinie, în cadrul căruia simpatizanții AUR au afirmat că doresc s-o susțină pe Anca Alexandrescu.

Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier
