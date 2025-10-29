Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: ”Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști”

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 16:15
323 citiri
Anca Alexandrescu și Călin Georgescu FOTO Hepta
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu lansează o critică la adresa Oanei Gheorghiu, pe care o acuză de "ipocrizie", după ce aceasta a afirmat că ar putea fi un bun vicepremier, în ciuda faptului că, acum câteva luni, a avut un mesaj împotriva președintelui SUA, Donald Trump.
Anca Alexandrescu își exprimă opinia pe acest subiect într-un mesaj postat pe Facebook miercuri, 29 octombrie.
"Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști! Am văzut-o la Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, o vedem și acum în cazul Oanei Gheorghiu! Mă așteptam ca o femeie ca doamna Gheorghiu să aibă demnitate și să se retragă singură, nu să-și retragă afirmațiile", scrie Alexandrescu.
Anca Alexandrescu este de părere că Oana Gheorghiu acceptă să intre în politică de partea actualei echipe guvernamentale întrucât "funcția și puterea sunt mai tentante".
Realizatoarea TV nu este membră a niciunui partid politic, dar în emisiunile sale de televiziune l-a avut deseori ca invitat pe Călin Georgescu. Pe de altă parte, în contextul în care ea și-a exprimat decizia de a candida la funcția de primar general al Capitalei, președintele partidului AUR, George Simion, a inițiat un sondaj de opinie, în cadrul căruia simpatizanții AUR au afirmat că doresc s-o susțină pe Anca Alexandrescu.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu lansează o critică la adresa Oanei Gheorghiu, pe care o acuză de "ipocrizie", după ce aceasta a afirmat că ar putea fi un bun vicepremier, în...
Liderul PNL Oradea, Florin Birta, declară miercuri, 29 octombrie, că propunerea Oanei Gheorghiu ca vicepremier este un pas înainte pentru o guvernare bazată pe merit, profesionalism şi...
Sociologul Gelu Duminică reacționează dur miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia de...
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că se bucură foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să devină vicepremier şi că este esenţial pentru societate ca oameni ca Oana Gheorghiu...
Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, îl critică dur pe Sorin Grindeanu pentru opoziția față de numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, acuzându-l de ipocrizie politică.
Ea i-a...
Cunoscuta realizatoare de televiziune Melania Medeleanu dezvăluie că, printre apropiații Oanei Gheorghiu, se știa că i se vor crea mari probleme, dacă va accepta să intre în politică, în...
Ziaristul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri, 29 octombrie, reacția PSD la propunerea Oanei Gheorghiu pentru postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. El a sugerat apoi...
Theodor Paleologu l-a atacat dur pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în scandalul legat de propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier.
„Marchiza de Nordis, née...
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, îi ia apărarea co-fondatoarei Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut...
Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, a reacționat miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut retragerea...
Analistul politic Alexandru Coita a comentat valul de reacții legate de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Coita a criticat atât...
Liderul AUR George Simion a transmis marți seară un mesaj video dur în care îl atacă pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl cataloghează drept „penibil” și...
Un nou scandal se prefigurează în Coaliție. Premierul Ilie Bolojan a trimis marți, 28 octombrie, Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru,...
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu transmite un mesaj despre Oana Gheorghiu, cu prilejul numirii acesteia, de către premierul Bolojan, în funcția de vicepremier.
Textul postat de CTP...
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale marți, 28 octombrie, propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu,...