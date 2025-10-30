Anca Alexandrescu promite că „Soarele va răsări de la București” dacă ea devine primarul Capitalei. Ecouri legionare și comuniste în promisiunea jurnalistei care vrea votul suveraniștilor

Autor: Mihai Diac
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 19:51
410 citiri
Anca Alexandrescu promite că „Soarele va răsări de la București” dacă ea devine primarul Capitalei. Ecouri legionare și comuniste în promisiunea jurnalistei care vrea votul suveraniștilor
Anca Alexandrescu - FOTO Realitatea

Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu, intrată, în calitate de candidat independent, în competiția pentru postul de primar general al Capitalei, pare să-și anunțe, deja, victoria în alegeri.

Alexandrescu a transmis un mesaj în acest sens pe Internet, în ziua de 30 octombrie 2025.

"Voi fi EU! Soarele va răsări de la București iar renașterea României va începe de aici! Cei care au îngenuncheat România, nu au cum să-și dorească o capitală măreață!", afirmă Anca Alexandrescu în mesajul postat pe Facebook.

Poate dintr-o întâmplare, sloganul prezentat acum de Anca Alexandrescu ("Soarele va răsări de la București") seamănă cu cel folosit de Gigi Becali, în anul 2004, la momentul în care a fost candidat, susținut de Partidul Noua Generație (PNG), la funcția de președinte al României. La acel moment, Becali spunea: „Jur în fața lui Dumnezeu că voi face o Românie ca soarele sfânt pe cer”. Gigi Becali a fost acuzat atunci că s-a inspirat dintr-un slogan al Mișcării Legionare, dar autoritățile au zis că nu este vinovat de ceva.

În același timp, „soarele” a fost semnul electoral al Blocului Național Democrat, numele sub care au candidat comuniștii la alegerile din 1946, furate apoi cu ajutorul forțelor sovietice de ocupație.

Conform sondajelor de opinie, Anca Alexandrescu ar fi pe locul patru în preferințele de vot ale locuitorilor din București. Înaintea acesteia s-ar plasa Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) - ordinea acestora fiind diferită în funcție de data și de firma care a realizat sondajul.

Este posibil ca Anca Alexandrescu să ajungă să fie susținută oficial, în alegerile pentru funcția de primar general, de partidul AUR. Marius Lulea, vicepreședinte AUR, a declarat, în ziua de 30 octombrie, pentru Adevărul, că AUR analizează mai multe variante pentru Primăria Capitalei, printre care Anca Alexandrescu, Petrișor Peiu și Gheorghe Piperea.

„Există niște variante pe care lucrăm pentru că există interesul de a deveni un partid matur care să răspundă acestei chemări a electoratului. Nu mai suntem un partid de 15%, în spațiul public apar sondaje de 40%, ceea ce înseamnă că există o așteptare de partid matur. Ar trebui să prezentăm soluții care să răspundă acestei nevoi”, a explicat Marius Lulea.

Alegerile parțiale din anul 2025 sunt programate în ziua de 7 decembrie, într-un singur tur.

AUR analizează trei nume pentru susținerea la alegerile din București: "Sunt analize interne. Aceste alegeri nu sunt atât de relevante"
AUR analizează trei nume pentru susținerea la alegerile din București: "Sunt analize interne. Aceste alegeri nu sunt atât de relevante"
Marius Lulea a dezvăluit, joi, 30 octombrie, care sunt cele trei nume vehiculate în interiorul AUR pentru susținere la alegerile din București ce vor avea loc în 7 decembrie. Lulea susține...
Anca Alexandrescu anunță ferm că va candida pentru Primăria Capitalei: "Sunt nemiloasă"
Anca Alexandrescu anunță ferm că va candida pentru Primăria Capitalei: "Sunt nemiloasă"
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu a anunțat că, în mod cert, va candida la funcția de primar general al Capitalei, la alegerile din data de 7 decembrie 2025. Alexandrescu a...
#Anca Alexandrescu, #candidati alegeri locale, #Primaria Capitalei, #aur, #marius lulea, #alegeri primaria bucuresti 2025 , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Schimbare de ton la Kremlin: Lansarile Poseidon si Burevestnik nu au fost "teste nucleare"
DigiSport.ro
PATRU barbati s-au napustit asupra lui Andrei, in plina strada! Imaginile au fost facute publice. Surprinzator: ce a facut victima
DigiSport.ro
Gigi Becali a donat 2.000.000 Euro, apoi a fost interzis! Anuntul Patriarhiei: "Au atras atentia in mod repetat"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bolojan a dezvăluit când a aflat despre retragerea trupelor americane din România. "Am fost notificați prin atașatul militar de la ambasada din Washington"
  2. Noul vicepremier, Oana Gheorghiu, povești din tinerețe cu Nicușor Dan. "E un tip foarte de gaşcă, cu un umor fabulos"
  3. Anca Alexandrescu promite că „Soarele va răsări de la București” dacă ea devine primarul Capitalei. Ecouri legionare și comuniste în promisiunea jurnalistei care vrea votul suveraniștilor
  4. Oana Gheorghiu, despre legătura dintre postările pe Facebook și retragerea trupelor SUA din România: "Nu cred că are mare importanţă"
  5. Oana Gheorghiu dezvăluie cum s-a decis Bolojan s-o propună vicepremier: "M-a invitat la o discuţie"
  6. Ciprian Ciucu a făcut un sondaj ca să afle ce poză îl reprezintă cel mai bine în alegerile pentru București: cu o minge de baschet sau cu pisica primăriei?
  7. Se închid porțile la Cotroceni. Când vor putea românii vizita din nou grădinile Palatului
  8. POT merge pe mâna unui actor la Primăria Capitalei. George Burcea a fost prins drogat la volan în urmă cu 5 ani VIDEO
  9. Premierul Bolojan nu are intenția să vină în Parlament, pentru a da explicații despre reducerea numărului de militari americani SURSE
  10. "Nu vreţi să ştiţi ce crize au fost". Lia Olguţa Vasilescu, despre intrarea Ordonanţei 52 în Guvern. "S-a oprit şedinţa"

Ultimele emisiuni

Acum 23 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...