Anca Alexandrescu promite că „Soarele va răsări de la București” dacă ea devine primarul Capitalei. Ecouri legionare și comuniste în promisiunea jurnalistei care vrea votul suveraniștilor

Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu, intrată, în calitate de candidat independent, în competiția pentru postul de primar general al Capitalei, pare să-și anunțe, deja, victoria în alegeri.

Alexandrescu a transmis un mesaj în acest sens pe Internet, în ziua de 30 octombrie 2025.

"Voi fi EU! Soarele va răsări de la București iar renașterea României va începe de aici! Cei care au îngenuncheat România, nu au cum să-și dorească o capitală măreață!", afirmă Anca Alexandrescu în mesajul postat pe Facebook.

Poate dintr-o întâmplare, sloganul prezentat acum de Anca Alexandrescu ("Soarele va răsări de la București") seamănă cu cel folosit de Gigi Becali, în anul 2004, la momentul în care a fost candidat, susținut de Partidul Noua Generație (PNG), la funcția de președinte al României. La acel moment, Becali spunea: „Jur în fața lui Dumnezeu că voi face o Românie ca soarele sfânt pe cer”. Gigi Becali a fost acuzat atunci că s-a inspirat dintr-un slogan al Mișcării Legionare, dar autoritățile au zis că nu este vinovat de ceva.

Ads

În același timp, „soarele” a fost semnul electoral al Blocului Național Democrat, numele sub care au candidat comuniștii la alegerile din 1946, furate apoi cu ajutorul forțelor sovietice de ocupație.

Conform sondajelor de opinie, Anca Alexandrescu ar fi pe locul patru în preferințele de vot ale locuitorilor din București. Înaintea acesteia s-ar plasa Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) - ordinea acestora fiind diferită în funcție de data și de firma care a realizat sondajul.

Ads

Este posibil ca Anca Alexandrescu să ajungă să fie susținută oficial, în alegerile pentru funcția de primar general, de partidul AUR. Marius Lulea, vicepreședinte AUR, a declarat, în ziua de 30 octombrie, pentru Adevărul, că AUR analizează mai multe variante pentru Primăria Capitalei, printre care Anca Alexandrescu, Petrișor Peiu și Gheorghe Piperea.

„Există niște variante pe care lucrăm pentru că există interesul de a deveni un partid matur care să răspundă acestei chemări a electoratului. Nu mai suntem un partid de 15%, în spațiul public apar sondaje de 40%, ceea ce înseamnă că există o așteptare de partid matur. Ar trebui să prezentăm soluții care să răspundă acestei nevoi”, a explicat Marius Lulea.

Alegerile parțiale din anul 2025 sunt programate în ziua de 7 decembrie, într-un singur tur.

Ads