O cunoscută actriță a sunat la poliție, disperată că i s-a furat mașina: „Domnișoară, credeați că noi o să venim?”

Actrița Anca Dinicu, cunoscută pentru rolul interpretat în serialul ”Vlad”, a trecut prin momente de panică după ce a crezut că i s-a furat mașina.

Mai exact, a parcat mașina în fața Parlamentului României, s-a dus cu prietenii să mănânce, iar când s-a întors, nici urmă de autoturism. Drept urmare a sunat la poliție să reclame furtul, însă autoritățile au fost reticente ținând cont că în aceeași zonă se află sediul Serviciului Român de Informații (SRI).

„Eu am parcat mașina în față la SRI, unde sunt două bariere identice, iar blocurile arată la fel. Lângă era un minister. Am fost, am mâncat și când m-am întors, nu mai era mașina. Am sunat la poliție și le-am zis că a furat-o cineva.

M-au întrebat unde și le-am zis că în fața Casei Poporului, iar ei mi-au răspuns „domnișoară, nu a furat nimeni pe pământul ăsta vreo mașină de acolo, acolo e SRI.” Eu le zic că nu sunt nebună și că cineva mi-a furat mașina, un Volkswagen Jetta, „domnișoară, nimeni în România nu a vrut vreodată vreun Volkswagen Jetta”.

Mi-au spus că dacă vin mă costă 1.000 de lei deranjul lor și m-au pus să o caut. Am dat mai multe ture și îi rog pe domnii pe la pază să se uite pe camerele de supraveghere”, a povestit actrița, potrivit Cancan.

Din fericire, Anca Dinicu și-a dat seama că a încurcat parcările, care arătau asemănător.

”Mi-au zis că am venit de undeva din stânga, mi s-a făcut rușine când am aflat că mai există o parcare. Am sunat la poliție să le zic să nu mai vină. „Domnișoară, dar credeați că noi o să venim?”, a mai spus Anca Dinicu.

