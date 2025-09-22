Anca Dinicu a fost cerută în căsătorie. Detalii despre partenerul ei și nuntă: „M-a cerut vara trecută, în Thailanda

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 13:19
978 citiri
Anca Dinicu a fost cerută în căsătorie. Detalii despre partenerul ei și nuntă: „M-a cerut vara trecută, în Thailanda
Anca Dinicu face parte din juriul The Ticket FOTO: Instagram/ Anca Dinicu

Anca Dinicu, în vârstă de 35 de ani, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Georgian Păun, începută în toamna anului 2024. La scurt timp după ce au devenit un cuplu, actrița a rămas însărcinată, iar în urmă cu câteva luni a devenit mamă, aducând pe lume un băiețel. Într-un interviu recent, vedeta a vorbit despre modul în care l-a cunoscut pe partenerul ei și despre cererea în căsătorie.

„Nu simt nevoia să împărtășesc tot ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Sunt lucruri care țin de intimitate, de liniștea noastră ca familie. Prefer să le păstrăm pentru noi! Ne-am cunoscut într-un mod foarte actual, pe Internet. Nimic spectaculos la prima vedere, dar viața știe să fie surprinzătoare atunci când te aștepți mai puțin. Suntem împreună din octombrie 2024, iar de atunci trăim o poveste frumoasă, reală, cu de toate”, a declarat Anca Dinicu pentru revista VIVA!.

Anca Dinicu, dezvăluiri despre relația cu tatăl copilului ei

Vedeta a mărturisit că relația lor este bazată pe sprijin reciproc și pe dorința de a evolua împreună, fără a considera diferența de vârstă un obstacol.

„Ce pot spune este că suntem bine, ne susținem reciproc și învățăm să fim mai buni atât separat, cât și împreună. Nu văd absolut deloc un impediment în diferența de vârstă. Din contră! Mă bucur că, de cele mai multe ori, are mai multă energie ca mine și uneori chiar mă trage după el când eu aș mai sta puțin pe loc. Cred că maturitatea nu vine neapărat cu anii din buletin, ci cu experiențele, cu felul în care te raportezi la viață și la cei din jur”, a adăugat actrița.

Despre cererea în căsătorie și planurile de nuntă, Anca a dezvăluit că Georgian a cerut-o vara trecută, în Thailanda, într-un moment deosebit. În ceea ce privește ziua cea mare, actrița a spus că nu își dorește un eveniment extravagant:

„Nu, n-am stabilit o dată. Momentan suntem implicați în tot felul de proiecte și lucruri care ne cer toată energia. Georgian m-a cerut vara trecută, în Thailanda, a fost un moment frumos. Evenimentul nu mi-l doresc neapărat fastuos. Sau, mai bine zis, n-am visat niciodată la o nuntă cu artificii și candelabre uriașe. Doar că, realist vorbind, e imposibil să fie ceva restrâns. La ziua mea, am vrut să chem 20 de oameni și, în aceeași seară, s-au strâns 50. Vă dați seama ce-ar însemna o nuntă!”

Cătălin Scărlătescu, surprins în public cu noua lui parteneră, după despărțirea de Doina Teodoru
Cătălin Scărlătescu, surprins în public cu noua lui parteneră, după despărțirea de Doina Teodoru
După o relație de trei ani, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au ales să meargă pe drumuri separate. Deși păreau extrem de apropiați, iar cererea în căsătorie lăsa impresia unui...
Smiley și Gina Pistol, imagine romantică împreună. Cei doi au fost nași de cununie
Smiley și Gina Pistol, imagine romantică împreună. Cei doi au fost nași de cununie
Gina Pistol și Smiley au fost nașii de cununie ai prietenilor lor Șerban Cazan și Andreea. La nunta compozitorului au luat parte numeroase vedete din showbiz, creând un eveniment plin de...
#anca dinicu, #casatorie, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
a1.ro
Cum arata in prezent Larisa Iordache, dupa ce a nascut acum 6 luni. Cum se antreneaza
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anca Dinicu a fost cerută în căsătorie. Detalii despre partenerul ei și nuntă: „M-a cerut vara trecută, în Thailanda
  2. Cătălin Scărlătescu, surprins în public cu noua lui parteneră, după despărțirea de Doina Teodoru
  3. Smiley și Gina Pistol, imagine romantică împreună. Cei doi au fost nași de cununie
  4. Bill Gates vrea să schimbe modul în care va fi ținut minte după ce va muri. Pune la bătaie toată averea de 168 de miliarde de dolari
  5. Angelina Jolie, atac la adresa autorităților SUA: „Nu mai recunosc țara mea, orice limitare a libertății e periculoasă”
  6. Anca Țurcașiu a plecat într-o vacanță inedită în Grecia. Imagini cu artista și partenerul ei FOTO/VIDEO
  7. O femeie din Marea Britanie a zburat până la Cluj ca să-și cumpere ciocolată. „Toată lumea a crezut că sunt nebună”
  8. Horoscop zilnic. Luni, 22 septembrie. Zodia care primește niște bani în cont
  9. Bancul zilei: De ce Bulă a luat notă mică la test
  10. Cea mai rezistentă creatură din lume. Arată ca un monstru. Unde trăiește și cum poate ajuta omenirea