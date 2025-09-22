Anca Dinicu a fost cerută în căsătorie. Detalii despre partenerul ei și nuntă: „M-a cerut vara trecută, în Thailanda

Anca Dinicu, în vârstă de 35 de ani, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Georgian Păun, începută în toamna anului 2024. La scurt timp după ce au devenit un cuplu, actrița a rămas însărcinată, iar în urmă cu câteva luni a devenit mamă, aducând pe lume un băiețel. Într-un interviu recent, vedeta a vorbit despre modul în care l-a cunoscut pe partenerul ei și despre cererea în căsătorie.

„Nu simt nevoia să împărtășesc tot ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Sunt lucruri care țin de intimitate, de liniștea noastră ca familie. Prefer să le păstrăm pentru noi! Ne-am cunoscut într-un mod foarte actual, pe Internet. Nimic spectaculos la prima vedere, dar viața știe să fie surprinzătoare atunci când te aștepți mai puțin. Suntem împreună din octombrie 2024, iar de atunci trăim o poveste frumoasă, reală, cu de toate”, a declarat Anca Dinicu pentru revista VIVA!.

Anca Dinicu, dezvăluiri despre relația cu tatăl copilului ei

Vedeta a mărturisit că relația lor este bazată pe sprijin reciproc și pe dorința de a evolua împreună, fără a considera diferența de vârstă un obstacol.

„Ce pot spune este că suntem bine, ne susținem reciproc și învățăm să fim mai buni atât separat, cât și împreună. Nu văd absolut deloc un impediment în diferența de vârstă. Din contră! Mă bucur că, de cele mai multe ori, are mai multă energie ca mine și uneori chiar mă trage după el când eu aș mai sta puțin pe loc. Cred că maturitatea nu vine neapărat cu anii din buletin, ci cu experiențele, cu felul în care te raportezi la viață și la cei din jur”, a adăugat actrița.

Despre cererea în căsătorie și planurile de nuntă, Anca a dezvăluit că Georgian a cerut-o vara trecută, în Thailanda, într-un moment deosebit. În ceea ce privește ziua cea mare, actrița a spus că nu își dorește un eveniment extravagant:

„Nu, n-am stabilit o dată. Momentan suntem implicați în tot felul de proiecte și lucruri care ne cer toată energia. Georgian m-a cerut vara trecută, în Thailanda, a fost un moment frumos. Evenimentul nu mi-l doresc neapărat fastuos. Sau, mai bine zis, n-am visat niciodată la o nuntă cu artificii și candelabre uriașe. Doar că, realist vorbind, e imposibil să fie ceva restrâns. La ziua mea, am vrut să chem 20 de oameni și, în aceeași seară, s-au strâns 50. Vă dați seama ce-ar însemna o nuntă!”

