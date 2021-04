Anca Dragu: "Cel mai performant guvern este cel care ne-a dus catre aderarea la Uniunea Europeana, condus de Nastase"

Ea a dat ca exemplu guvernul condus de Adrian Nastase , de la inceputul anilor 2000, despre care spune ca a avut continuitate.Intrebata duminica, 18 aprilie, la Prima TV, daca USR PLUS ia in calcul iesirea de la guvernare, Anca Dragu a declarat ca Romania are nevoie de un program coerent de guvernare pe patru ani."Noi suntem aici sa construim. Noi vrem sa aplicam programul de guvernare in care credem, pe care l-am construit. Avem sute de membrii care au contribuit la acest program si credem ca Romania are nevoie de un program coerent de guvernare pe patru ani. De fapt, intotdeauna am insistat, personal, pentru evitarea fragmentarilor la guvernare, fie ca vorbim de un minister sau de un guvern intreg. Pentru ca politicile publice fragmentate nu duc la rezultate. Stim bine ca ministerele, in momentul in care se schimba ministrii, ministerele devin destul de greoaie si reactive. Ai nevoie de aceasta continuitate. Sa amintim ca cel mai performant guvern este si cel care ne-a dus catre aderarea la Uniunea Europeana, a fost guvernul de la inceputul anilor 2000, Guvernul condus de Nastase", a declarat Anca Dragu.Intrebata de ce considera ca Guvernul Nastase este un model, Dragu a explicat ca s-a referit la continuitate, Guvernul Nastase avand un mandat de 4 ani."Nu este vorba despre un model, spuneam de continuitate si este foarte important sa ai un program foarte bine structurat si sa ai sansa sa il implementezi pentru ca aceste schimbari, aceste rupturi de ritm, astea nu fac bine implementarii politicilor economice si sociale si in cele din urma ne trezim ca avem foarte multe decalaje, daca ne comparam cu tarile europene, in toate domeniile: educatie, sanatate, infrastructura. Asta este una dintre explicatii. Vrem sa construim, vrem sa avem sansa sa punem in aplicare acest program de guvernare, dar nu oricum. Noi vrem sa ne asezam la masa discutiilor, asta cred ca ar face orice om politic responsabil", a declarat Anca Dragu.