Anca Dragu consideră nemotivată revocarea sa: ”Nu există o încălcare a Constituţiei pe care preşedintele Senatului să o fi făcut-o”

Anca Dragu a declarat marți, 23 noiembrie, că refocarea sa din funcția de președinte al Senatului este nemotivate, deoarece de-a lungul mandatului de 11 luni nu a existat vreo abatere gravă sau încălcare a Constituţiei. Ea a mai spus că în Regulamentul de funcţionare al Senatului există un vid legislativ, necorectat de 16 ani.

„Voi cita dintr-o decizie a CCR care spune că orice reglementare care ar face posibilă revocarea preşedintelui Senatului ori de câte ori s-ar realiza majoritatea de voturi suficientă adoptării unei asemenea măsuri ar fi de natură să creeze o instabilitate instituţională perpetuă. Tocmai de aceea am văzut în practica recentă că în această funcţie de preşedinte al Senatului au fost şi reprezentanţi ai partidelor de opoziţie şi aici aş spune perioada 2004-2008, 2009-2011 şi chiar în anul 2020 majoritatea guvernamentală nu a deţinut şi funcţia de preşedinte al Senatului. Este o decizie nemotivată, nu este o sancţiune juridică. Nu există o încălcare, o abatere gravă a Constituţiei pe care preşedintele Senatului Anca Dragu să o fi făcut-o”, a declarat Anca Dragu, marţi la Parlament.

Ea a mai spus că nu au fost corectate nişte prevederi din Regulamentul Senatului, astfel încât a rămas textul Constituţiei care spune că funcţia de preşedinte al Senatului şi Camerei Deputaţilor este ocupată pe perioada mandatului celor două Camere ale Legislativului.

„Trebuie să spunem că este şi un vid legislativ aici. Acum 16 ani, Curtea Constituţională a declarant neconstituţionale articolele din Regulament care prevedeau posibilitatea de suspendare, de demitere a preşedintelui Senatului ca o sancţiune juridică sau o sancţiune politică. Repet, în cei 16 ani, aceste două articole, prevederi prin care se poate demite un preşedinte al Senatului nu au fost corectate, astfel încât rămânem pe textul din Constituţie care arată că preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor, mandatele acestora sunt pe perioada mandatului celor două Camere”, a explicat Dragu.

Aceasta a vorbit şi despre decizia de a se reîntoarce în ţară pentru se implica din nou în politică şi despre faptul că a avut o activitate intensă care a oferit mare vizibilitate funcţie de preşedinte al Senatului.

„Ca om politic ai o alegere de făcut. Lupţi pentru a menţine stabilitatea instituţiei pe care o conduci, indifferent de provocările ce pot apărea sau te retragi în timpul crizei pentru conservarea propriei imagini. În această perioadă de criză politică, Senatul României a fost instituţia cu stabilitate, instituţia de unde s-a livrat stabilitate politică şi încredere. În cele 11 luni de mandat mi-am întărit convingerea pentru care m-am întors în ţară şi am decis să intru în politică. Fără implicare nu putem avea aşteptări, nu putem avea aşteptări ca lucrurile să se întâmple peste noapte, pentru că pur şi simplu ne gândim că aşa trebuie să funcţioneze. În cele 11 luni de mandat şi 2 zile am avut o activitate intensă, după cum cred că a fost destul de vizibil, şi de foarte multe ori am primit această remarcă, cum că oamenii nu ştiau că există un preşedinte la Senat, că era o funcţie uneori absent din viaţa cetăţii în general”, a conchis Dragu.

Florin Cîţu a fost ales preşedinte al Senatului. El a candidat împotriva Ancăi Dragu, revocată marţi din funcţie şi care a candidat penturu un nou mandat.

