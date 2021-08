Blocaj până în septembrie privind desființarea Secției Speciale. Președintele Senatului anunță că nu se așteaptă la o sesiune extraordinară

„Știți bine ca am continuat discuțiile pentru desființarea Secției speciale si ca exista opinii diferite intre partidele de coalitie. Continuam dialogul. Sincer, nu mă aștept la o sesiune extraordinara acum, pentru desființarea SIIJ, dar in septembrie vom relua discuțiile”, a declarat, Anca Dragu, la Palatul Parlamentului.Desființarea Secției Speciale pune de mai multe săptămâni probleme coaliției de guvernare, proiectul fiind tergiversat de către UDMR . Formațiunea maghiară susține că dorește desființarea Secției Speciale, însă condiționează votul de introducerea unui amendament prin care dosarele magistraților ar ajunge la Parchetul General, în timp ce USR PLUS și PNL vor ca dosarele să ajungă la DNA.După ce ministrul Justiției a pus tunurile pe UDMR, amintind că formațiunea maghiară a înființat SIIJ votând alături de PSD . În urmă cu câteva zile Stelian Ion a venit cu o soluție de compromis și a prezentat coaliției o propunere de amendament la proiectul de lege pentru desființarea Secției Speciale care prevede ca dosarele de corupție privind magistrații să treacă la DNA, dar, pentru a fi înlăturat riscul unor posibile presiuni asupra judecătorilor, aceștia să poată fi anchetați, la cerere, de procurori din alte unități de parchet învecinate.Soluția acestuia a picat, iar ministrul a fost criticat apoi în spațiul public de mai mulți liberali, dar și de către președintele Klaus Iohannis . De altfel, șeful Statului ar putea solicita remanierea lui Stelian Ion în toamnă, potrivit unor surse politice. Klaus Iohannis îi aduce ministrului trei “capete de acuzare”: 1. A încercat să-l transforme în președinte-spectator la numirea procurorilor-șefi. 2. A demarat procesul de selecție pentru viitorul șef al DIICOT fără să primească acceptul de la Cotroceni. 3. Nu a găsit consens politic pentru a desființa Secția Specială. Cum stau lucrurile în realitate.„SIIJ nu a fost desființat, deși toată lumea vorbește despre asta. Ministrul Justiției nu a găsit încă calea potrivită. Legile justiției nu sunt nici ele gata, sunt și eu nemulțumit de aceste lucruri. Deocamdată auzim că se întâlnesc și se discută, dar mai este mult de lucru!”, a declarat Klaus Iohannis miercuri.O zi mai târziu, premierul Florin Cîțu a declarat că este de acord cu criticile președintelui Klaus Iohannis și că are așteptări de la fiecare ministru.„Sunt de acord cu domnul președinte cam cu totul. Ideea este că noi avem așteptări de la miniștri. Avem obiective și avem așteptări. Eu am spus de fiecare dată și la coaliție «haideți să stăm la masă, să discutăm, să găsim soluții». Am fost de acord să spune că până aici poate nu am mers pe cel mai bun drum, mergem înapoi să găsim soluția. Obiectivele noastre rămân aceleași – desființarea SIIJ, modificarea legilor justiției, deci toate acestea rămân obiectivele noastre. Trebuie să recunoaștem cu curaj, câteodată, că poate n-am găsit cea mai bună soluție. Dar până la urmă trebuie să mergem să căutăm această soluție și bineînțeles că este rolul ministrului justiției să vină și să împingă aceste proiecte de la spate”, a afirmat Florin Cîțu joi, 5 august.