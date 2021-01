Sefa Senatului anunta ca zidurile Parlamentului vor fi daramate: "Este vorba de un proiect amplu de deschidere"

Greu de demolat

"Va face parte dintr-un proiect mai amplu prin care doresc sa daramam zidurile fizice si imaginare intre Parlament si cetatean. Dupa discutia cu dumneavoastra, am o intalnire cu reprezentanti ai societatii civile care lucreaza la un asemenea proiect," declara Anca Dragu, intr-un interviu pentru Agerpres. Anca Dragu: "Sunt vreo doua proiecte pe masa. Am discutat vineri cu fostul secretar general despre acest proiect, pe care l-au inceput. Acum voi discuta despre proiectul acesta de daramare a zidurilor. Cum spuneam, va fi un proiect mai amplu, care merge dincolo de aspectul fizic al daramarii zidului si atat. Este vorba de un proiect amplu de deschidere."Demolarea zidului de beton din jurul Parlamentului si tranformarea peluzei intr-o zona de relaxare si punct de atractie turistica a fost dezbatuta de clasa politica inca din anul 2007. Problema securitatii Parlamentului si cea a fondurilor necesare lucrarii de demolare si reamenajare a spatiului au fost principalele bariere in calea demolarii gardului.Fostul premier PSD ), fostul ministru Elena Udrea (PD-L), trei fosti presedinti ai Camerei Deputatilor - Roberta Anastase (PD-L), Bogdan Olteanu PNL ) si Valeriu Zgonea (PSD) - si fostul presedinte al Senatului, Mircea Geoana (PSD), se numara printre cei care s-au implicat in dezbaterile pe acest subiect.