Sefa Senatului sustine crearea unei comisii speciale parlamentare pentru rezolvarea inechitatilor din sistemul de pensii

"In ultimii ani au fost introduse aceste pensii speciale , in diferite domenii, una cate una, cu derogare de la principiul contributivitatii. S-au obtinut o serie de exceptii si de privilegii prin legi speciale. (...)Noi sustinem aplicarea generala a principiului contributivitatii in stabilirea pensiei si majorarea punctului de pensie. Avem chiar inclus acest aspect si in programul Coalitiei. (...)Sustinem crearea unei comisii speciale parlamentare pentru identificarea si rezolvarea inechitatilor din tot sistemul de pensii. Acum avem deja prorogarea cu un an a pensiilor speciale pentru primari. Aceasta s-a putut face in cateva zile de la investirea noului guvern ", a afirmat Dragu la Gandul live.Referindu-se la campania de vaccinare care a inceput in tara noastra pe 27 decembrie, Dragu a spus ca se va vaccina atunci cand ii va veni randul."O sa-l fac, cand imi va veni randul, pentru ca nu sunt in categorie de risc. Dar ma voi vaccina", a adaugat Dragu.