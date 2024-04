Actrița Anca Dumitra (36 de ani), cunoscută pentru rolul Geaninei din Las Fierbinți, a făcut un anunț surprinzător pe rețelele sociale.

„Într-un tărâm magic, unde visele devin realitate”, a scris frumoasa Anca Dumitra, anunțând astfel faptul că e însărcinată cu primul ei copil.

Geanina din serialul difuzat de PRO TV s-a cununat religios cu austriacul Manfred Spendier (46 de ani) în 2023. Cei doi se căsătoriseră civil în luna decembrie 2022.

Manfred este un om de afaceri din zona utilajelor agricole (șeful Titan Machinery România), care s-a mutat în România în urmă cu 16 ani.

"Părinţii mei au o fermă mică situată într-o zonă de munte, în sudul Austriei, aproape de Klagenfurt. Acolo deţinem 40 de hectare de teren pe care cultivăm grâu şi porumb; de asemenea, creştem vaci de lapte, porcine şi oi. Îmi place agricultura, încă din adolescenţă m-am implicat în activităţile fermei. Am muncit mult în trecut şi am condus diferite utilaje. Era clar că asta îmi doream şi trebuia să continui să merg pe acest drum, aşa că m-am decis să urmez studiile în domeniu şi am devenit inginer tehnic de utilaje agricole. Apoi, un prieten m-a remarcat şi m-a recomandat pentru un post de dealer de echipamente agricole şi uite aşa am intrat în acest domeniu", spunea Manfred Spendier într-un interviu pentru revista Ferma.

