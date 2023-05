Actrița Anca Dumitra, cunoscută pentru rolul Gianinei din Las Fierbinți, s-a căsătorit cu Manfred Spendier.

A fost petrecere în familia Las Fierbinți. Anca Dumitra (35 de ani), Geanina din serialul difuzat de PRO TV, s-a cununat și religios cu austriacul Manfred Spendier (45 de ani). Cei doi se căsătoriseră civil în luna decembrie.

Manfred este un om de afaceri din zona utilajelor agricole (șeful Titan Machinery România), care s-a mutat în România în urmă cu 16 ani.

"Părinţii mei au o fermă mică situată într-o zonă de munte, în sudul Austriei, aproape de Klagenfurt. Acolo deţinem 40 de hectare de teren pe care cultivăm grâu şi porumb; de asemenea, creştem vaci de lapte, porcine şi oi. Îmi place agricultura, încă din adolescenţă m-am implicat în activităţile fermei. Am muncit mult în trecut şi am condus diferite utilaje. Era clar că asta îmi doream şi trebuia să continui să merg pe acest drum, aşa că m-am decis să urmez studiile în domeniu şi am devenit inginer tehnic de utilaje agricole. Apoi, un prieten m-a remarcat şi m-a recomandat pentru un post de dealer de echipamente agricole şi uite aşa am intrat în acest domeniu", spunea Manfred Spendier într-un interviu pentru revista Ferma.

”Suntem de ceva timp. Ceva ani, ceva timp. Eu sunt destul de discretă așa și totuși surprinzătoare. Dar nu știu ce să zic, decât enjoy the time. Nu sunt foarte confortabilă în postura de a mărturisi așa chestii personale. În confortul casei suntem amândoi dezinhibați, nu există timiditate acolo. Însă, în societate, da, se poate poate ca el să fie un pic mai timid. Eu sunt mai vulcanică, cred. Ne asemănăm destul de mult”, a declarat Anca Dumitra în singurul interviu în care a vorbit despre relația cu cel ce i-a devenit soț Manfred Spendier.