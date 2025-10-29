Anca Dumitra dezvăluie cum s-a schimbat viața de familie după venirea pe lume a fiului ei: „La noi sunt și culturi diferite”

La 38 de ani, Anca Dumitra, cunoscută publicului pentru rolul Geaninei din Las Fierbinți, traversează una dintre cele mai împlinite perioade din viața ei. După trei ani de căsnicie cu austriacul Manfred Spendier, actrița a devenit mamă pentru prima dată, iar venirea pe lume a micuțului Levi a schimbat complet dinamica familiei.

Deși maternitatea vine la pachet cu provocări, Anca mărturisește că trăiește o etapă plină de emoție și învățăminte. Soțul ei, Manfred, s-a dovedit un tată implicat și răbdător.

„Manfred este extraordinar. A fost primul care i-a făcut băiță, fără teamă. Are o răbdare incredibilă și multă dorință de a-i arăta lucruri noi. Dacă eu sunt panicată, el reușește să fie relaxat. Suntem o echipă bună, și asta contează enorm”, a povestit vedeta pentru VIVA!.

Actrița recunoaște că sprijinul familiei a fost esențial, mai ales în primele luni după naștere. „O avem pe buni, slavă Domnului! Însă, fără ea, nu am fi povestit acum, clar. Așa că îi mulțumesc din tot sufletul! Mama e cea mai tare”, spune cu recunoștință Anca Dumitra.

Cei doi împlinesc trei ani de căsnicie

În decembrie, cuplul va aniversa trei ani de la căsătorie. Cei doi s-au cununat civil în 2022, iar un an mai târziu au făcut și cununia religioasă. Deși au culturi diferite, actrița și soțul ei au reușit să găsească echilibrul în relație.

„Împlinim trei ani de căsnicie. În 2022 ne-am căsătorit civil, iar în 2023, religios. Nu știu care este secretul sau dacă există unul anume, sunt momente în care îți trebuie răbdare multă. Dar, într-adevăr, dinamica unui cuplu se schimbă foarte mult, radical, mai ales odată cu venirea unui copil. Și, în continuare, susțin că trebuie răbdare de ambele părți, că sunt contexte noi, și atunci răbdarea este cheia”, a explicat Anca.

Diferențele culturale dintre cei doi aduc uneori situații amuzante, dar și lecții de viață.

„La noi sunt și culturi diferite, adică… orice i-aș explica lui Manfred, el vine și întreabă: „Dar de ce e așa, de ce nu așa?” E amuzant. Da, uneori le gestionăm cu ușurință, alteori ne ia timp ca să le înțelegem, e normal. Aș zice că eu las mai mult. Probabil că, dacă l-ai întreba pe el, ar zice că el. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am învățat. E un tip foarte deștept, foarte ambițios, un perfecționist. Cu siguranță, suntem mai maturi, ne știm mai bine, iar experiența de a fi părinte e înălțătoare, profundă, radicală și schimbă dinamica unui cuplu. Nu e vorba neapărat că există un act sau nu, ci simplul fapt că ești cu cineva și îți dorești să trăiești în înțelegere, în dragoste, în armonie”, a mai spus actrița.

