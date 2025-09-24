Anca Serea și Adi Sînă, imagine din arhivă personală. Cum arătau cei doi la începutul relației FOTO

Anca Serea și Adrian Sînă sărbătoresc 15 ani de relație, deși s-au cunoscut cu mult timp înainte de a deveni cuplu. Cei doi și-au amintit recent de începuturile poveștii lor de dragoste, împărtășind o fotografie de la prima lor întâlnire oficială.

Vedeta și soțul ei au o familie frumoasă și solidă. Relația lor a început oficial în 2010, deși prima întâlnire a avut loc cu câțiva ani înainte. Anca Serea a publicat pe Instagram o fotografie din acea perioadă, remarcând cât de puțin s-au schimbat de atunci.

„Asta este prima noastră poză împreună de la prima întâlnire oficială și are 15 ani. Adrian Sînă, suntem neschimbați”, a scris Anca Serea pe rețelele sociale.

Prima întâlnire dintre cei doi a avut loc în 2011, când Anca i-a luat un interviu lui Adrian Sînă. Vedeta a mărturisit că nu și-a imaginat că acea întâlnire va fi începutul unei relații care să dureze atât de mult.

Ulterior, cei doi s-au mai intersectat întâmplător. „Eu am fost reporter la o televiziune muzicală și i-am luat un interviu. Eram însărcinată cu Sara și mi-a spus că vrea să aibă și el o familie frumoasă la un moment dat. Apoi ne-am luat la revedere civilizat. Altă dată, am fost într-un bar cu niște prietene și el m-a salutat, eu i-am spus „Bună”, firesc. El a venit atunci să vorbească cu mine, iar eu i-am zis, „Bine, pa”. Mi-am văzut de seara mea și la finalul serii m-a întrebat dacă vreau să-i dau numărul. Apoi, dimineața m-a sunat”, a povestit Anca Serea la Antena Stars.

